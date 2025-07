Monokulturen als Todesfalle: Borkenkäfer vernichtet Österreichs Wälder

Österreichs Wälder stehen vor einer kritischen Bedrohung: Der Borkenkäfer könnte 2025 ein Drittel der Bestände vernichten. Die Kombination aus Klimawandel und Monokulturen schafft perfekte Bedingungen.

Die Bedrohung durch den Borkenkäfer für Österreichs Waldbestände verschärft sich zusehends. Besonders anfällig sind die Fichten-Monokulturen, die etwa die Hälfte der heimischen Wälder ausmachen. Diese Baumbestände leiden unter Trockenstress und können sich gegen den Buchdrucker (aggressivste Borkenkäferart) kaum schützen. Obwohl der Käfer eigentlich ein natürlicher Bestandteil des Waldökosystems ist, haben ihn Monokulturen und steigende Temperaturen zu einem ernsthaften Problem gemacht. In wärmeren Jahren kann ein einzelnes Weibchen bis zu 100.000 Nachkommen hervorbringen, wobei sich bis zu vier Generationen entwickeln können.

Das kommende Jahr 2025 könnte besonders kritisch werden: Die Kombination aus milden Wintertemperaturen, anhaltender Trockenheit und geschwächten Baumbeständen schafft optimale Vermehrungsbedingungen für den Schädling. Der kühle Mai hat zwar die Entwicklung der Käferpopulation zeitlich verzögert, konnte sie jedoch nicht eindämmen. Laut ORF deuten die aktuellen Borkenkäfer-Fangzahlen an verschiedenen Messstationen sogar auf einen Anstieg des Schadholzes um etwa zehn Prozent hin.

⇢ 30 Grad warmes Wasser: Warum überhitztes Meer tödlich werden kann



Buchdrucker-Gefahr

Insbesondere der Buchdrucker-Käfer stellt eine ernsthafte Gefahr dar. Diese Borkenkäfer-Unterart bringt im Juli bereits die zweite Generation hervor. Die trockenen Sommermonate des Vorjahres und der Mangel an Schmelzwasser im Winter haben ideale Voraussetzungen für einen verstärkten Befall geschaffen.

Im schlimmsten Szenario könnten bis zu einem Drittel der österreichischen Wälder vernichtet werden – mit Schwerpunkten im niederösterreichischen Waldviertel, in der Obersteiermark, in Kärnten und in Osttirol. Durch die fortschreitende Erderwärmung dringt der Schädling mittlerweile auch in höhere Gebirgslagen vor. Mit 4 Millionen Festmetern Schadholz wurde 2023 der dritthöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet.

Waldbrandrisiko

Eine zusätzliche Gefahr entsteht durch die abgestorbenen, vom Borkenkäfer befallenen Bäume, die das Waldbrandrisiko erheblich steigern. Dies zeigte sich etwa 2024 im Tiroler Pustertal, wo Kahlflächen die Ausbreitung des Feuers begünstigten. Nach solchen Bränden sind die ohnehin geschwächten Waldbestände erneut anfällig für Schädlingsbefall – ein sich selbst verstärkender Kreislauf.

Mit 4 Millionen Festmetern Schadholz wurde 2023 der dritthöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet.

Digitale Frühwarnsysteme im Einsatz

Um der Borkenkäferplage entgegenzuwirken, setzen Forstwirtschaft und Behörden vermehrt auf moderne Technologie. Ein neues Borkenkäfer-Dashboard liefert tagesaktuelle Daten zu Befallsrisiken, Entwicklungsstand der Käferpopulation und Trockenstress der Bäume. Dies ermöglicht Forstbetrieben eine gezielte und rasche Reaktion, bevor sich der Befall großflächig ausbreitet.

In den besonders betroffenen Regionen Osttirol und Oberkärnten werden strenge Managementmaßnahmen durchgeführt: Befallene Bäume werden frühzeitig identifiziert und entfernt, wobei ein engmaschiges Monitoring, Entrindung und in bestimmten Fällen auch Insektizide zum Einsatz kommen. Dennoch bleibt das Schadensniveau hoch, da Windwürfe und Schneebrüche kontinuierlich frisches Brutmaterial für die Käfer liefern.

Waldumbau als langfristige Strategie

Langfristig gilt der Umbau zu klimaresilienten Mischwäldern als wichtigste Strategie gegen die Borkenkäferplage. Verschiedene Pilotprojekte in Österreich zeigen, dass standortangepasste Baumartenmischungen die Widerstandsfähigkeit der Waldökosysteme deutlich erhöhen können. Der Erfolg dieser Maßnahmen variiert jedoch regional stark und erfordert eine konsequente Umsetzung über viele Jahre.

Experten der Universität für Bodenkultur Wien betonen, dass besonders die Förderung naturnaher Strukturen und eine größere Baumartenvielfalt entscheidend sind, um künftige Massenvermehrungen einzudämmen. Gleichzeitig bleiben kontinuierliche Beobachtung und schnelles Handeln unerlässlich, um akute Befälle zu kontrollieren.