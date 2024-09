Mordalarm in Wien: 91-Jährige tot in Haus aufgefunden

In einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf wurde am Mittwoch eine 91-jährige Frau leblos entdeckt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Laut Polizei deutet die Auffindungssituation auf ein Fremdverschulden hin.

Angehörige machen grausamen Fund

Am Mittwochmorgen wollten Verwandte die allein lebende 91-Jährige in ihrem Wohnhaus in einer Kleingartensiedlung besuchen. Beim Betreten des Hauses stießen sie auf die leblos am Boden liegende Seniorin und alarmierten sofort die Polizei. Die Frau wies schwere Verletzungen auf, die laut der Zeitung „Krone“ von einem stumpfen Gegenstand verursacht wurden.

Ermittlungen wegen Raubmordes

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raubmordes. Es wird überprüft, welche Gegenstände möglicherweise aus dem Haus entwendet wurden. Ermittler vermuten, dass der oder die Täter durch ein Fenster eingestiegen sind. Die genaue Todesursache soll durch eine angeordnete Obduktion des Opfers noch heute geklärt werden.

Landeskriminalamt übernimmt Ermittlungen

Das Landeskriminalamt Wien hat bereits intensive Ermittlungen aufgenommen. Erste Maßnahmen beinhalten unter anderem die umfangreiche Spurensicherung und Befragungen im Umfeld des Opfers, um Hinweise auf die Täter zu erhalten.