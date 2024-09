Das waren Richard Lugners letzte Worte zu seiner Simone

Das vergangene Wochenende stand im Zeichen des Abschieds: Ganz Österreich trauert um Richard Lugner, den berühmten Baumeister und Gesellschaftslöwen, der im Alter von 91 Jahren verstorben ist.

In einer bewegenden Zeremonie wurde der schillernde Unternehmer zu Grabe getragen. Lugner, der nicht nur durch seine Bauwerke, sondern auch durch seine zahlreichen öffentlichen Auftritte bekannt war, hinterlässt tiefe Trauer in der Gesellschaft sowie eine schmerzliche Lücke in seiner Familie.

Ein unerwartetes Ende

Besonders betroffen ist seine Witwe Simone, die erst seit wenigen Monaten mit Richard Lugner verheiratet war, als sein plötzlicher Tod ihre gemeinsame Zeit abrupt beendete. Simone, die seit Anfang August die Leitung der Lugner City übernommen hat, öffnete sich in einem Interview mit „Heute“ über ihre letzten gemeinsamen Stunden mit ihrem Mann.

Unvergessliche letzte Worte

Im Gespräch mit der Zeitung „Heute“ erinnert sich Simone, auch bekannt als „Bienchen“, an Richard Lugners letzte Worte: „Ich will mir noch Olympia fertig anschauen.“ Dieser Moment sei typisch für ihn gewesen, erklärt sie. Selbst in den späten Abendstunden konnte sich der leidenschaftliche Fernsehzuschauer nicht vom Bildschirm losreißen.

Ein liebevolles Ritual

Trotz der räumlichen Trennung – das Ehepaar schlief in getrennten Schlafzimmern in ihrer Villa – verabschiedeten sie sich jeden Abend liebevoll voneinander. „Vorher haben wir uns natürlich verabschiedet, wie Pärchen das machen, und einander gute Nacht, Schlaf gut gewunschen. Und dann kam der Olympia-Sager.“, erzählt Simone mit einem traurigen Lächeln. Diese Routine war ein fester Bestandteil ihrer Beziehung, der nun schmerzlich vermisst wird.

Eine lebendige Erinnerung

Für Simone bleiben die letzten Worte ihres Mannes ein Sinnbild für seinen Charakter: voller Humor, Energie und Lebensfreude, selbst in schwierigen Zeiten. „So ist er halt gewesen, unser Richie.“, sagt sie im „Heute“-Interview.

Es war nicht ungewöhnlich, dass Richard Lugner auch in den frühen Morgenstunden noch wach war. „Manchmal war er sogar um 2 Uhr nachts noch vor dem Fernseher“, berichtet Simone.

Dieser Abschied markiert das Ende einer Ära, doch die Erinnerungen an Richard Lugners unerschütterliche Energie und seine humorvolle Art werden weiterleben. Seine Persönlichkeit hinterlässt Spuren, die weit über das physische Vermächtnis seiner Bauprojekte hinausreichen.