Vier Tote nach Schießerei in Schule – Täter erst 14 Jahre alt

Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Mittwoch an der Apalachee High School im US-Bundesstaat Georgia. Die Polizei identifizierte einen 14-jährigen Schüler als den mutmaßlichen Schützen, der von einem Schulpolizisten festgenommen wurde.

Der 14-jähriger Schüler und sein Vater wurden bereits im vergangenen Jahr von den Strafverfolgungsbehörden zu ‚anonymen Hinweisen auf Online-Drohungen, einen Amoklauf an der Schule zu begehen‘, befragt, so das FBI Atlanta und das Sheriff-Büro des Jackson County. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen hinreichenden Tatverdacht für eine Verhaftung.

Tragödie an der High School

Nach Angaben der Ermittler wurden bei dem Angriff vier Menschen getötet, darunter zwei Lehrer und zwei Schüler. Neun weitere Personen erlitten Verletzungen. Über das mögliche Motiv des Schützen ist bislang nichts bekannt.

Die Behörden erhielten erste Notrufe um etwa 9.30 Uhr Ortszeit – gut eine Stunde nach Beginn des Unterrichts. Augenzeugen berichteten, sie hätten während des Chemieunterrichts Schüsse gehört und seien von einem Lehrer auf den Fußballplatz der Schule geführt worden, um Schutz zu suchen.

Reaktionen auf den Vorfall

US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill erklärten in einer Mitteilung, dass sie um die Menschen trauern, die „durch sinnlose Waffengewalt“ getötet wurden. „Schüler im ganzen Land lernen, in Deckung zu gehen und sich zu verstecken, anstatt Lesen und Schreiben zu lernen. Wir können dies nicht länger als normal hinnehmen.“

Forderungen nach strengeren Waffengesetzen

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris forderte bei einem Auftritt in New Hampshire „diese epidemische Waffengewalt in unserem Land ein für alle Mal zu beenden“. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump bezeichnete den Schützen auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social als „krankes und geistig verwirrtes Monster“.

Wiederkehrende Besorgnis über Waffengewalt

In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu Schießereien an Schulen und Hochschulen in den USA, bei denen zahlreiche Menschen ihr Leben verloren. Dies führte wiederholt zu Forderungen nach strengeren Waffengesetzen. Das im zweiten Zusatzartikel der US-Verfassung verankerte Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen, bleibt dabei ein zentraler Punkt der Debatte.

Mordanklage

Die Ermittlung zu den genauen Hintergründen des Angriffs dauern an. Der Schütze wird nun des Mordes angeklagt und als Erwachsener vor Gericht gestellt.

Die Apalachee High School, etwa 80 Kilometer nordöstlich von Atlanta gelegen, befindet sich in der Stadt Winder und zählt rund 1900 Schülerinnen und Schüler. Das neue Schuljahr hatte erst Anfang August begonnen.