Mordalarm in Wien: Vierjähriger tot aufgefunden

Am Sonntagmorgen kam es in Favoriten zu einer tragische Entdeckung als die Polizei gegen 7.30 Uhr in ein Mehrparteienhaus gerufen wurde.

Dort fanden die eintreffenden Beamten einen vierjährigen Jungen, der leblos in der Wohnung lag. Neben dem bereits verstorbenen Kind waren auch dessen Vater, der den Notruf abgesetzt hatte, und die Mutter anwesend.

Tötungsdelikt

Ein rasch alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Buben bestätigen. Nach Angaben der Polizei deuten die Verletzungen darauf hin, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. In einem Einsatzbericht erklärte die Polizei: „Aufgrund der Verletzungen muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden.“

Die 29-jährige Mutter, türkische Staatsbürgerin, wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Sie hatte selbst Verletzungen erlitten, die sie sich nach ersten Erkenntnissen möglicherweise selbst zugefügt hat. Zur medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat laufen derzeit auf Hochtouren. Das Landeskriminalamt Wien hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände und möglichen Motive dieser schrecklichen Tat aufzuklären.