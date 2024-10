Mordalarm: Mann mit Axt im Kopf entdeckt

Ein schockierender Vorfall erschüttert derzeit Wien-Favoriten. Am Montag wurde in einer Wohnung im Sonnwendviertel ein Mann tot aufgefunden. Eine Axt soll noch in seinem Kopf gesteckt haben, wodurch der Fund großes Entsetzen hervorrief.

Festnahme eines Tatverdächtigen

Laut Berichten der „Krone“ kam es bereits zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Dieser Mann stellte sich in Niederösterreich und gestand die Tat bei der dortigen Polizei. Auf Basis dieses Geständnisses wurden um die Mittagszeit Spezialeinheiten der Wega zur Wohnung im Sonnwendviertel entsendet.

Die Entdeckung der Leiche

Die Einsatzkräfte der Wega brachen die Wohnung auf und entdeckten die Leiche des Mannes mit der Axt im Kopf.

Die Wiener Polizei arbeitet daran, die genauen Hintergründe und die Motive dieser schrecklichen Tat zu klären. Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt.