Mordalarm: Mann von Polizisten tot in Wohnung gefunden

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein schockierender Vorfall in der Wiener Innenstadt. Ein 70-jähriger Pensionist wurde in seiner Wohnung tot aufgefunden.

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen

Freunde hatten mehrere Tage keinen Kontakt zu ihm gehabt und alarmierten besorgt die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Laurenzerberg öffneten daraufhin die Wohnung und entdeckten das Opfer. Aufgrund der vorgefundenen Verletzungen geht die Polizei von einem Fremdverschulden aus. Genauere Details, wie der Mann ums Leben kam, wollten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben. Auch die Frage, wie lange der Verstorbene bereits in seiner Wohnung gelegen hatte, blieb unbeantwortet.

Die Polizei informierte die Öffentlichkeit über das Tötungsdelikt erst am Freitag. Der Mann wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr aufgefunden, es konnte jedoch nur noch der Tod festgestellt werden.

Weiterführende Ermittlungen

Die Ermittlungen wurden von der spezialisierten Gruppe Leib/Leben des Landeskriminalamts Wien übernommen. Um die Todesursache präzise zu klären, wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet.