Muslimische Schüler fühlen sich belästigt, weil Lehrerin dieses Bild zeigt

Ein Vorfall an einer Schule in Issou, einem Vorort westlich von Paris, hat eine lebhafte Diskussion über die Grenzen von Kunst und Kultur in der Bildung ausgelöst. Eine Lehrerin, deren Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt wird, zeigte ihren Schülern das Gemälde „Diana und Aktäon“ des italienischen Barockkünstlers Giuseppe Cesari. Dieses Kunstwerk, das den griechischen Mythos von Diana, der Göttin der Jagd, und Aktäon, einem sterblichen Jäger, darstellt, rief bei einigen Schülern Unbehagen hervor.

Die französische Tageszeitung „Le Figaro“ berichtete, dass es sogar Anschuldigungen gegen die Lehrerin gibt; sie hätte sich rassistisch geäußert. Dieser Vorwurf hat die Situation weiter eskaliert und eine Welle von Hass-Botschaften und Drohungen gegen die Lehrkraft ausgelöst. Die Generalsekretärin der Sekundarschullehrergewerkschaft äußerte sich besorgt: „Unsere Kollegen fühlen sich bedroht und in Gefahr.“

Die Reaktion der Lehrerschaft auf die Kontroverse war eindeutig. Aus Solidarität mit ihrer Kollegin blieben am Montag alle Lehrer der Schule zu Hause. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die zunehmenden Spannungen in der französischen Bildung und erinnert an den tragischen Fall von Samuel Paty. Paty, ein Lehrer, wurde im Jahr 2020 von einem 18-jährigen Schüler enthauptet, nachdem er im Unterricht Mohammed-Cartoons gezeigt hatte.

Die Kontroverse um das Gemälde von Cesari wirft Fragen über die Rolle von Kunst und Kultur in der Bildung auf. Es bleibt abzuwarten, wie die französische Gesellschaft und das Bildungssystem auf diese Herausforderungen reagieren werden.