Mutter beschuldigt: Baby betrunken aufgefunden!

Eine erschütternde Tat in Kalifornien: Eine Mutter wird der Kindesgefährdung beschuldigt, nachdem ihr sieben Wochen altes Baby angeblich betrunken aufgefunden wurde. Die Ermittlungen laufen.

In einem beunruhigenden Vorfall in Kalifornien wird Honesti de La Torre, 37, vorgeworfen, die Babyflasche ihres Kindes mit Alkohol gefüllt zu haben, um den Säugling zum Schweigen zu bringen. Der Fall, der von den Behörden des San Bernardino County Sheriff’s Department untersucht wird, ereignete sich in der Nähe von Rialto, etwa 90 Kilometer östlich von Los Angeles.

Nachdem die Beamten am Samstagnachmittag gegen 12.45 Uhr zu dem Vorfall gerufen wurden, stellten sie fest, dass das sieben Wochen alte Kind betrunken war. Laut den vorliegenden Informationen soll de La Torre durch Rialto gefahren sein und angehalten haben, um dem Säugling Alkohol zu geben. Dieser Akt hat nun zu Anschuldigungen der Kindesgefährdung gegen die Mutter geführt.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden fortgesetzt, während die Öffentlichkeit auf weitere Informationen und die Gerichtsverhandlung wartet.