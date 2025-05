Nach 25 Jahren Ehe: Dragana Mirkovic ist offiziell geschieden!

Nach einem Jahr voller Spekulationen ist es offiziell: Folkstar Dragana Mirkovic beendet ihre 25-jährige Ehe vor Gericht und kehrt zu ihrem Mädchennamen zurück.

Nach 25 Jahren Ehe

Dreizehn Monate nach Bekanntgabe ihrer Trennungsabsicht hat Folkstar Dragana Mirkovic nun endgültig den Schlussstrich unter ihre Ehe gezogen. Die Sängerin unterzeichnete gestern vor einem österreichischen Gericht alle erforderlichen Dokumente für die Scheidung von Geschäftsmann Toni Bijelic. Mit der Auflösung der Ehe nahm Mirkovic auch ihren Mädchennamen wieder an.

Als die Nachricht im vergangenen Jahr publik wurde, sorgte sie in der Musikszene für Aufsehen. Die beliebte Interpretin meldete sich damals mit einer persönlichen Erklärung zu Wort: „Mit schwerem Herzen muss ich euch mitteilen, dass ich die Scheidung eingereicht habe.“ „Meine Beziehung zu Toni hat sich über die Jahre verändert und entspricht nicht mehr dem, was sie einst war. Wir führen seit längerem getrennte Leben und wohnen nicht mehr zusammen. Trotz aller Bemühungen und meiner Erziehung, für die Familie zu kämpfen, musste ich erkennen, dass die Unterschiede unüberbrückbar geworden sind. Letztlich schade ich meinen Liebsten mehr, wenn ich krampfhaft an etwas festhalte, das nicht mehr funktioniert, als wenn ich einen klaren Schnitt wage.“

Würdevolle Zurückhaltung

Für eine Stellungnahme war die Künstlerin gestern nicht zu erreichen. Dies überrascht kaum, da sie seit Bekanntwerden der Trennung eine würdevolle Zurückhaltung an den Tag legt und trotz zahlreicher Medienspekulationen konsequent jede Kommentierung vermieden hat. Dass die frisch geschiedene Sängerin mit ihrer neuen Lebenssituation zufrieden ist, deutet ein aktueller Social-Media-Beitrag an: Zu einem strahlenden Selfie schrieb sie schlicht „So ein glücklicher Tag“.

Millionenvermögen und gemeinsames Imperium

Bei der Vermögensaufteilung kann für die Sängerin von einem beruhigenden Ausgang gesprochen werden: Das prächtige Schloss Ebenfurth bei Wien verbleibt im Besitz von Dragana Mirković. Das Vermögen des Balkan-Superstars wird auf beachtliche 100 Millionen Dollar geschätzt – womit sie sogar ihre erfolgreiche Kollegin Lepa Brena finanziell übertrifft.

Ihre Karriere als eine der erfolgreichsten Folkmusikerinnen des Balkans ergänzte Mirković durch unternehmerisches Geschick. So gründete sie gemeinsam mit Toni Bijelić das Medienunternehmen DMSAT, das bis heute als wichtiger Baustein ihres geschäftlichen Erfolgs gilt. Trotz der persönlichen Trennung bleibt abzuwarten, wie das einstige Paar die gemeinsamen Geschäftsinteressen künftig regeln wird.