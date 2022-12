Nach 32 Jahren wurde endlich aufgeklärt, warum Kevin allein zu Hause blieb (VIDEO)

Der Weihnachtsklassiker „Kevin – Allein zu Haus“ wurde vor etwa 30 Jahren erstmals ausgestrahlt und wird traditionell jedes Jahr immer wieder angeschaut, obwohl bis jetzt niemand ein entscheidendes Detail in der Geschichte bemerkt hat, die in den sozialen Medien herumschwirrt.

Alles begann mit einem Charakter, der zugab, den Film 50 Mal gesehen zu haben, und erst jetzt ein wichtiges Detail bemerkt zu haben. Dieses Detail erklärt, warum Kevin tatsächlich allein zu Hause geblieben ist.

Die Antwort verbirgt sich ganz am Anfang des Films. In der Szene, in der sich Kevin und sein älterer Bruder streiten, verschütten sie versehentlich ihre Getränke auf Flugtickets und Pässen. Kevins Vater kommt herein und räumt mit ein paar Papierservietten auf, die er dann in den Müll wirft. Eine kurze Einstellung zeigt den Inhalt eines Mülleimers, und zwischen den zerknüllten Servietten lag Kevins Ticket. Als die Familie am Flughafen war, zählte die Mutter sie, und statt Kevin schlich sich ein Junge, der neben ihnen spielte, in die Familie, sodass die Anzahl der Familienmitglieder der am Flughafen entsprach. Das erklärt, wie es der Familie gelang, in ein Flugzeug zu steigen und Tausende von Kilometern zu fliegen, bevor sie merkte, dass Kevin zu Hause geblieben war.

„Ich habe all die Jahre „Kevin – Allein zu Haus“ geschaut und mir ist nie aufgefallen, dass in der Eröffnungsszene, wenn es in der Küche zu einem Streit kommt, Kevins Ticket im Müll landete“, schrieb ein TikTok-Nutzer, und viele stimmten ihm zu.