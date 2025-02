Nach Dragana & Jana: Nächster Balkan-Sänger baut ein Schlossimperium

Das bekannte Musikpaar, das zu den wohlhabendsten prominenten Paaren in der serbischen Unterhaltungsbranche zählt, hat sich nicht nur durch seine Musik einen Namen gemacht, sondern auch durch beeindruckende Bauprojekte. Aktuell sorgt ihre im Bau befindliches Luxusschloss auf Avala, einem nahe gelegenen Berg bei Belgrad, für Schlagzeilen.

Mile Kitic und Marta Savic haben ein weitläufiges Grundstück auf der Avala erworben, auf dem eine prächtige Villa mit großzügigem Garten und Swimmingpool entsteht. Die Crew der Sendung „Paparaco Lov“ konnte bereits beobachten, dass die eindrucksvolle Residenz von einer soliden Mauer umgeben ist und der Pool das Herzstück des Anwesens bilden wird. Einige Beobachter berichten, dass das Bauwerk an einen opulenten Hotelkomplex erinnert.

Laut einem Freund von Mile hat der Sänger, der nach wie vor intensiv arbeitet, bereits 300.000 Euro in das Projekt investiert, wobei auch Marta maßgeblich zur Finanzierung beiträgt. „Er erzählte mir, dass seine Pensionierung noch nicht in Sicht sei, da die Bauarbeiten viel Geld verschlingen. Allein die Rohbauarbeiten haben über 300.000 Euro gekostet“, so der Freund weiter. Dieser Zusatz gibt Einblick in die Herausforderungen, denen sich das Paar stellen muss, um das Projekt abzuschließen.

Luxusdomizil in der Dominikanischen Republik

Zusätzlich zu den Bauprojekten in Serbien besitzen Marta und Mile eine luxuriöse Immobilie in der Dominikanischen Republik, die ebenfalls rund 300.000 Euro gekostet haben soll. Marta genießt es, regelmäßig Zeit in dem stilvollen Anwesen zu verbringen, und teilt gerne Eindrücke von der exotischen Umgebung mit ihren Bewunderern. Die Residenz besticht durch ihren Panoramablick auf das Meer und eine Einrichtung in strahlendem Weiß.

„Ich liebe die Dominikanische Republik. Vor vier Jahren haben wir dort ein Haus gekauft, und ich verbringe jedes Jahr ein paar Monate dort, um meine Gesundheit zu pflegen“, äußerte sich Mile Kitic in einem Interview mit „Radio Svetski“. Dabei betonte er den Ausgleich, den er in dieser Umgebung findet, sowie seine Absicht, auch in Zukunft aktiv zu bleiben, um seine laufenden Projekte und seinen Lebensstil zu sichern.