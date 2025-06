Nach Epstein-Vorwürfen: Deshalb kriecht Musk bei Trump zu Kreuze

Nach heftigen Wortgefechten und gelöschten Beiträgen folgt die überraschende Wende: Der Tech-Milliardär rudert zurück und sendet versöhnliche Signale an den Präsidenten.

Nach einem Telefonat mit Donald Trump am Montagabend entschuldigte sich Elon Musk am Mittwochmorgen öffentlich für seine verbalen Angriffe auf den Präsidenten während ihres jüngsten Schlagabtauschs. Dem Gespräch war ein vertrauliches Treffen zwischen Musk, Vizepräsident J.D. Vance und Trumps Stabschefin Susie Wiles vorausgegangen, bei dem die Möglichkeit einer Beilegung des Konflikts sondiert wurde. Laut New York Times beschrieb Wiles ihre Zusammenarbeit mit dem Tech-Milliardär als konstruktiv und bezeichnete ihn als regelmäßigen Ansprechpartner.

Bereits seit mehreren Tagen hatte Musk Signale für eine Annäherung gesendet, nachdem beide Seiten vergangenen Donnerstag sowohl in sozialen Medien als auch hinter verschlossenen Türen heftig aneinandergeraten waren. Der Streit hatte mit Musks Kritik an Trumps Infrastrukturgesetz begonnen und war rasch in gegenseitige Beleidigungen eskaliert. Trump betonte dabei, Musks Unterstützung für seinen Wahlsieg nicht benötigt zu haben, während der Tesla-Chef versuchte, den Präsidenten mit Jeffrey Epstein in Verbindung zu bringen.

Nach dem Gespräch mit Wiles und Vance löschte Musk Beiträge, in denen er Trump vorgeworfen hatte, Regierungsdokumente über Epstein zurückzuhalten, die den Präsidenten belasten könnten. Diese Annäherungsversuche mündeten schließlich in Musks versöhnlichem Statement auf seiner Plattform X: „Ich bedauere einige meiner Beiträge über Präsident @realDonaldTrump in der letzten Woche. Ich bin zu weit gegangen.“

Trumps Reaktion

Weder Musk noch Trump reagierten auf Anfragen zu einer Stellungnahme. Als Journalisten den Präsidenten am Mittwochabend auf Musks Entschuldigung ansprachen, antwortete dieser ausweichend: „Ehrlich gesagt habe ich nicht viel darüber nachgedacht“, erklärte er beim Besuch einer Aufführung von „Les Misérables“ im Kennedy Center, zu der er in Begleitung seiner Frau Melania erschienen war.

Vizepräsident Vance scheint in dem Konflikt eine Vermittlerrolle eingenommen zu haben. „Ich habe mit Elon und dem Präsidenten darüber gesprochen, wie wir sicherstellen können, dass Elon sowohl öffentlich als auch privat das Programm des Präsidenten unterstützt“, erklärte er. Offen bleibt jedoch, wie Trump langfristig auf den Versöhnungsversuch reagieren wird und ob er bereit ist, die Beziehung zu Musk zu normalisieren.

Obwohl Trump mehrfach erklärt hatte, keinen Kontakt mehr zu Musk zu wollen, arbeiteten Vertraute beider Seiten im Hintergrund an einer Entspannung. Musk wollte offenbar vermeiden, die Zusammenarbeit mit dem Weißen Haus in einem angespannten Verhältnis fortzusetzen, selbst nachdem er Trumps Infrastrukturgesetz als fiskalisch unverantwortlich kritisiert hatte. Ein entscheidender Moment war Trumps Entscheidung, die Nominierung von Jared Isaacman, einem engen Vertrauten Musks, zum NASA-Direktor zurückzuziehen – für Musk ein persönlicher und beruflicher Rückschlag.

Strategische Interessen

Zunächst zeigte Musk keine Bereitschaft zur Entschuldigung. Als ein Nutzer ihn am Freitag auf X aufforderte, sich bei Trump zu entschuldigen, antwortete er: „Und wofür genau soll ich mich entschuldigen?“ Er fügte hinzu, dies „erst nach Veröffentlichung aller Epstein-Akten“ tun zu wollen – ein Beitrag, den er später löschte. Bereits am Sonntag teilte Musk dann einen Beitrag Trumps, in dem dieser den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom kritisierte – ein erster Schritt zur Wiederannäherung.

Musks Bemühungen um eine Versöhnung mit Trump scheinen von einer Mischung aus finanziellen, politischen und geschäftlichen Motiven getrieben zu sein. Die Beilegung des Konflikts würde ihm ermöglichen, seine Unternehmen zu stabilisieren, politischen Einfluss zu wahren und geplante Projekte fortzuführen. Beide Seiten haben in dieser Beziehung viel zu verlieren – und zu gewinnen. Trump hatte gedroht, Milliarden-Dollar-Verträge zu kündigen, die SpaceX mit der Bundesregierung unterhält.

Gleichzeitig verfügt Musk über erheblichen Einfluss als größter Spender der Republikaner und hat weitere 100 Millionen Dollar für Trumps Super-PAC-Organisationen vor den Wahlen 2026 in Aussicht gestellt. Trump entschuldigt sich bekanntermaßen selten.

Eine der wenigen Ausnahmen war 2018, als er sich in einem privaten Gespräch bei der damaligen britischen Premierministerin Theresa May für kritische Äußerungen entschuldigte.