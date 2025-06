Air India-Tragödie – Die schlimmsten Flugzeugunglücke der letzten zehn Jahre

Mehr als 200 Menschen kamen ums Leben, als ein Air India-Flugzeug auf dem Weg von Ahmedabad nach London am Donnerstag kurz nach dem Start abstürzte. An Bord der Maschine befanden sich 242 Personen. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um die verheerendste Flugkatastrophe weltweit seit einem Jahrzehnt.

Die Unglücksserie in der zivilen Luftfahrt reißt damit nicht ab. Im März 2022 stürzte eine Boeing 737-800 der China Eastern Airlines in ein Berggebiet der südwestchinesischen Region Guangxi. Alle 132 Insassen verloren ihr Leben – der folgenschwerste Flugzeugabsturz in China seit fast drei Jahrzehnten.

Tragisch endete auch der Flug einer ukrainischen Passagiermaschine im Jänner 2020. Die iranische Revolutionsgarde (militärische Eliteeinheit des Iran) schoss eine Boeing 737-800 der Ukraine International Airlines kurz nach dem Start in Teheran ab. Sämtliche 176 Menschen an Bord kamen ums Leben. Als Ursache nannte die iranische Zivilluftfahrtbehörde später einen defekten Radar sowie einen Fehler des Luftabwehroperateurs.

Boeing-Katastrophen

Für weltweites Aufsehen sorgte der Absturz einer Boeing 737-MAX 8 der Ethiopian Airlines im März 2019. Die Maschine stürzte kurz nach dem Start in Addis Abeba auf dem Weg nach Nairobi, der Hauptstadt Kenias, ab. Alle 157 Menschen an Bord starben. In der Folge wurden sämtliche Flugzeuge dieses Typs aus Sicherheitsgründen weltweit am Boden gehalten.

Nur wenige Monate zuvor, im Oktober 2018, war bereits eine Boeing 737 MAX der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air kurz nach dem Start von Jakarta in die Javasee gestürzt. Keiner der 189 Insassen überlebte das Unglück.

Ein besonders tragischer Fall ereignete sich im Juli 2014, als Flug MH17 der Malaysian Airlines über dem Kriegsgebiet in der Ostukraine abgeschossen wurde. Während der Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Streitkräften kamen alle 298 Passagiere ums Leben.

Bis heute ungeklärt bleibt das Schicksal eines weiteren Fluges der Malaysia Airlines. Die Maschine verschwand im März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking spurlos. Weder vom Flugzeug noch von den 239 Menschen an Bord wurden jemals Überreste gefunden.

Jüngste Tragödien

Zu den jüngeren Katastrophen zählt der Absturz eines Flugzeugs der südkoreanischen Jeju Air Ende Dezember 2024. Die Maschine verunglückte am Flughafen Muan, wobei 175 Passagiere und vier von sechs Besatzungsmitgliedern ihr Leben verloren – die verheerendste Luftfahrtkatastrophe in der Geschichte Südkoreas.

Erst vor wenigen Monaten stürzte ein aserbaidschanisches Flugzeug vom Typ Embraer E190 ab, nachdem es von Russland nach Kasachstan umgeleitet worden war. 38 Menschen kamen dabei ums Leben. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev erklärte später, das Flugzeug sei in Russland durch versehentlichen Beschuss vom Boden beschädigt worden – eine Darstellung, die Moskau bislang nicht bestätigt hat.

Anfang dieses Jahres ereignete sich am Tokioter Flughafen Haneda eine dramatische Kollision. Ein Airbus A350 von Japan Airlines stieß bei der Landung mit einem kleineren Flugzeug der Küstenwache zusammen. Während alle 379 Menschen aus dem brennenden Passagierjet gerettet werden konnten, überlebte nur eines der sechs Besatzungsmitglieder des kleineren Flugzeugs.

Eine weitere Tragödie erschütterte die USA Ende Jänner, als ein Regionaljet von American Airlines mit einem Black-Hawk-Militärhubschrauber der US-Armee kollidierte. Die Maschine stürzte in den eisigen Potomac-Fluss nahe dem Ronald-Reagan-Nationalflughafen in Washington.

Mehr als 60 Menschen verloren bei diesem Unglück ihr Leben.