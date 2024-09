Nacht des Schreckens: Gewalt eskaliert am Wiener Neubaugürtel

Ein gefährlicher Zwischenfall erschütterte in der Nacht auf Sonntag den Wiener Neubaugürtel. Dabei verwandelte sich eine Verkehrsauseinandersetzung in eine gewalttätige Auseinandersetzung, bei der zwei Männer verletzt wurden – einer davon erheblich.

Plötzlicher Angriff auf offener Straße

Die Wiener Polizei wurde in der Nacht alarmiert, nachdem mehrere Männer aus zwei Fahrzeugen am Neubaugürtel ausgestiegen und aggressiv auf ein drittes Fahrzeug zugegangen waren. Aus bislang noch ungeklärten Gründen eskalierte die Situation schnell. Fäuste flogen, und einer der Männer zückte ein Messer und stach auf einen 27-Jährigen ein, wodurch dieser am Hinterkopf verletzt wurde. Die Rettungskräfte der Berufsrettung Wien leisteten vor Ort erste Hilfe, bevor das Opfer in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Weitere Verletzte und Sachbeschädigung

Ein zweiter Mann, ein 20-Jähriger, erlitt ebenfalls Verletzungen. Er soll zusammen mit seinem 27-jährigen Onkel in dem angegriffenen Fahrzeug gesessen haben. Zusätzlich zu den körperlichen Verletzungen überfielen die Angreifer auch das Fahrzeug der Opfer und beschädigten es erheblich.

Polizeiliche Maßnahmen und Festnahmen

Die alarmierten Polizisten reagierten schnell und leiteten eine umfangreiche Fahndung ein. Wenige Kilometer entfernt, am Währinger Gürtel, konnten die Verdächtigen schließlich gestoppt und festgenommen werden. Die Männer, zwischen 23 und 27 Jahre alt, sind syrische Staatsbürger und sogenannte Staatenlose. Bei der Durchsuchung eines der Fahrzeuge fanden die Beamten im Handschuhfach ein Messer, das vermutlich als Tatwaffe diente. Außerdem wurde eine geringe Menge Cannabis bei einem der Verdächtigen sichergestellt.

Lesen Sie auch: Eltern geben 6-jährige Tochter in Babyklappe ab Eltern geben ihre sechsjährige Tochter aus einem herzlosen Grund in eine Babyklappe ab. Die Verwandtschaft ist schockiert.

Schock in Kroatien: Bär attackiert Mann beim Spaziergang Ein Mann wurde im Nationalpark Plitvicer Seen von einem Bären angegriffen und schwer verletzt. Trotz Schutzmaßnahmen kommt es zu Begegnungen.

Tödlicher Fehler: Chirurg entfernt falsches Organ In einem beispiellosen Vorfall hat ein Chirurg das falsche Organ eines Patienten entfernt, was zu dessen Tod führte.

Ermittlungen und Hintergründe

Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernommen. Derzeit wird das genaue Motiv des Angriffs noch untersucht. „Das genaue Motiv der Tat ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Zeugenaussagen zufolge scheint jedoch ein Verkehrsvorfall der Auslöser der Auseinandersetzung gewesen zu sein.