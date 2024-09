Warnsystem: AT-Alert startet am Montag!

Am kommenden Montag beginnt die Testphase für ein innovatives Warnsystem, den AT-Alert, das künftig die österreichische Bevölkerung bei Gefahren rechtzeitig informieren soll. Die Besonderheit an diesem System: Testwarnungen werden direkt auf Mobiltelefone gesendet.

Natur und Technik: Warnmeldungen auf dem Handy

Der AT-Alert dient dazu, Warnungen für verschiedenste Gefahren über Mobiltelefone zu verbreiten. Ob es sich um Naturkatastrophen wie Stürme oder Hochwasser handelt, technische Gefahren wie Chemieunfälle oder bedrohliche polizeiliche Lagen – das neue System kann in vielfältigen Szenarien genutzt werden.

Testwarnungen in Wien

Insbesondere in Wien wird während der Testphase der AT-Alert aktiv zum Einsatz kommen. Die Landeswarnzentrale der Stadt wird dabei Testnachrichten an Mobiltelefone versenden, die explizit als Testwarnungen gekennzeichnet sind. Diese simulierten Warnungen sollen sicherstellen, dass das System einwandfrei funktioniert, bevor es in einem echten Ernstfall eingesetzt wird.

Notfallalarm auf jedem Handy

Eine Besonderheit des AT-Alert-Systems ist der Notfallalarm, der auf allen Mobiltelefonen standardmäßig aktiviert und nicht deaktivierbar ist. Diese höchste Warnstufe stellt sicher, dass im Fall einer akuten Gefahr alle betroffenen Personen unverzüglich informiert sind.

Warnungen aus Nachbar-Bundesländern

Ein interessantes Detail des neuen Warnsystems: BewohnerInnen, die nahe einer Landesgrenze wohnen, könnten auch Warnungen vom benachbarten Bundesland empfangen. Diese systembedingte Überlappung garantiert, dass Warnmeldungen auch in Grenzgebieten verlässlich ankommen.

Lesen Sie auch: Nacht des Schreckens: Gewalt eskaliert am Wiener Neubaugürtel Eine Verkehrsauseinandersetzung am Wiener Neubaugürtel eskaliert in eine gewalttätige Auseinandersetzung mit zwei Verletzten.

Eltern geben 6-jährige Tochter in Babyklappe ab Eltern geben ihre sechsjährige Tochter aus einem herzlosen Grund in eine Babyklappe ab. Die Verwandtschaft ist schockiert.

Schock in Kroatien: Bär attackiert Mann beim Spaziergang Ein Mann wurde im Nationalpark Plitvicer Seen von einem Bären angegriffen und schwer verletzt. Trotz Schutzmaßnahmen kommt es zu Begegnungen.

Ergänzung zum Sirenensystem

Der AT-Alert ergänzt das bestehende Alarmsystem der Zivilschutzsirenen. Durch den sogenannten „Cell Broadcast“ werden die Warnmeldungen versendet, ohne dass dabei personenbezogene Daten benötigt oder verwendet werden. Das System überzeugt durch höchste Sicherheitsstandards, die garantieren, dass nur autorisierte Behörden die Warnmeldungen verschicken können.

Durch den Einsatz des AT-Alert-Systems wird die Bevölkerung in Österreich künftig noch besser und schneller über mögliche Gefahren informiert und kann entsprechend rasch darauf reagieren.