Französische Weinexperten erobern Serbien!

Seit über 15 Jahren verarbeiten Siril und Estel Bonjiro, ein Weinexperten-Ehepaar aus der französischen Burgund-Region, die berühmte Weine hervorbringt, in Rogljevo bei Negotin Trauben zu edlen Tropfen.

Die Bonjiros verbringen acht Monate im Jahr in ihrem rustikalen Steinhaus in dem serbischen Dorf, wo sie ihre Weinberge bewirtschaften und Weine nach französischer Technologie produzieren.

Historische Wurzeln und unerwartete Chancen

Die Entscheidung des Ehepaars, nach Serbien zu gehen, fand einen ungewöhnlichen Ursprung: Im 19. Jahrhundert zerstörte die Reblauskatastrophe (Phylloxera) die Weinberge Frankreichs. Gleichzeitig florierte der Export serbischer Weine nach Frankreich. Siril Bonjiro erinnert daran: „Damals war serbischer Wein in Frankreich womöglich bekannter als in Serbien selbst.“ Der Reiz der klimatischen Bedingungen und die einzigartige Bodenqualität der Region überzeugten sie, sich hier niederzulassen.

Ein Heim und eine Leidenschaft

In Rogljevo fanden die Bonjiros die perfekte Umgebung für ihre Weinproduktion. Stolz berichtet Siril: „Hier ist das Wein exzellent und lagerfähig. Wir haben Weine, die 15 Jahre gereift sind. Das ist uns sehr wichtig.“ Trotz ihrer Liebe zu Weiß-, Rot-, Roséwein und Champagner steht für das Paar fest: „Nur aus Rogljevo – das ist unser Wein und wir lieben ihn.“

Teamarbeit in den Weinbergen

Überwiegend arbeiten Siril und Estel selbst in den Weinbergen. Zur Erntezeit erhalten sie Unterstützung durch ihre Söhne sowie ortsansässige Helfer. Die diesjährige Ernte ist aufgrund erhöhter Temperaturen frühzeitig abgeschlossen. Schützend haben sie die Rebstöcke mit speziellen „Hüten“ versehen, die die Trauben vor Austrocknung bewahren. Der Direktor der Rogljevo-Weinkellerei, Nenad Rajic, zeigt sich erfreut: „Die Trauben sind saftig und gesund. Die diesjährige Ernte wird herausragende Weine hervorbringen.“

Tradition und Innovation

Stolz sind die Bonjiros besonders auf ihren restaurierten, historischen Weinkeller, zusammen mit zwei weiteren einzigartigen Steinhäusern, die sie instand gesetzt haben. Die Erzeugung von Traubenmost nach der Ernte ist für sie der schönste Teil der Arbeit. In diesem Jahr planen sie, rund 20.000 Liter hochwertigen Wein zu produzieren. Ihre Weine „Tajna“ und „Zelja“ haben es bereits in die erlesensten Restaurants der Welt geschafft, darunter ein ausgezeichnetes Restaurant an der belgisch-holländischen Grenze.

Vielfalt und Exzellenz im Einklang

Siril Bonjiro erläutert die Besonderheiten der Region: „Die Trauben hier reifen optimal, behalten aber gleichzeitig ihre Säure, was dem Wein eine erfrischende Qualität verleiht.“ Das Paar ist der festen Überzeugung, dass sie in Rogljevo die besten Bedingungen für die Weinproduktion gefunden haben – eine Region, die sie als einzigartig in Europa beschreiben. Indem sie ihre französische Expertise mit den natürlichen Vorzügen der Negotiner Landschaft verbinden, haben Siril und Estel Bonjiro eine köstliche Brücke zwischen ihrer Heimat und Serbien geschlagen.