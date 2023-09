Nackt auf dem Bauernhof: So verdient die junge Frau ein Vermögen

Honey Brooks, eine Mutter von zwei Kindern aus Australien, hat ihren Marketing-Job aufgegeben und verdient nun bis zu 90.000 Dollar im Monat auf der Social-Media-Plattform OnlyFans. Sie filmt sich dabei, wie sie alltägliche Aufgaben auf ihrer Farm erledigt – oft nackt oder spärlich bekleidet. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Ehemann, während sie gleichzeitig ihre Website pflegt und das Familienleben auf der Farm managt.

Honey Brooks, eine 32-jährige Mutter von zwei Kindern, hat 2021 ihren Marketingjob aufgegeben und sich entschieden, auf der Social-Media-Plattform OnlyFans aktiv zu werden. Sie begann schnell, viel Geld zu verdienen und verdiente in den ersten drei Monaten 10.000 Dollar.

„Es begann ziemlich langsam und ziemlich sanft. Aber wir stellten fest, dass wir so gut verdienen und dabei unsere Freiheit behalten können“, reflektiert Honey.

Mit Hilfe ihres Ehemannes Henk hat sie eine lukrative Karriere aufgebaut, während sie nackt alltägliche Aufgaben auf der Farm erledigt. „Ich mache Gartenarbeit, aber auf eine etwas freche Art und Weise. Ich werde frech den Rasen mähen oder meine Hunde zum Laufen bringen. Ich filme mich dabei, wie ich alltägliche Dinge mache, aber so, dass es alles ein bisschen frech aussieht“, sagt Honey.

Die Fans und ihre Vorlieben

Honey behauptet, dass diese Aufnahmen ihren Tag und ihre täglichen Aufgaben unterhaltsamer und aufregender machen. „Die Fans lieben es, weil alles authentisch ist. Das bin ich, wie ich auf meiner Farm arbeite“, sagt sie. „Auf OnlyFans folgen mir viele körperliche Arbeiter, die Mädchen von der Farm mögen, aber ich habe auch viele Männer aus der Stadt, die immer drinnen sind, also mögen sie diese Art von Inhalt.“

Ihr Ehemann Henk unterstützt sie nicht nur voll und ganz, sondern ist auch in ihre Arbeit involviert, so dass das Paar oft zusammen Inhalte aufnimmt, wenn er zu Hause ist. Ihre Kinder sind zu jung, um zu verstehen, was ihre Eltern eigentlich tun.

„Sie wissen, dass ich in den sozialen Medien arbeite und TikTok benutze, aber sie wissen nicht genau was. Es wird eine Zeit kommen, in der wir uns hinsetzen und mit ihnen darüber sprechen werden, aber das sollte sein, wenn sie dafür bereit sind“, sagt Hani.

Erfahrungen und Einschätzungen

Hani Brooks hat in wenigen Monaten das Jahresbudget eines Haushalts verdient. „Einmal habe ich in nur einer Woche 45.000 Dollar verdient. Ich erinnere mich an meinen ersten Job, den ich nach dem Verlassen der Schule hatte. Ich war so aufgeregt, weil das Gehalt 40.000 Dollar pro Jahr war“, sagt sie.

„Ich investiere mein Herz und meine Seele darin. Es ist wirklich unglaublich, wenn man eine Plattform hat, die man liebt und auf der man gut verdienen kann“, schließt die unternehmerische Hani Brooks.