Nacktfotos aufgetaucht: Polizisten veranstalten Orgien auf der Wache

Am 30. Juli 2020 fand in den Räumlichkeiten der Polizei in Kotor ein Vorfall statt, der sowohl die montenegrinische Gesellschaft als auch die internationale Gemeinschaft schockierte. Zwei Polizeiinspektoren wurden beschuldigt, sexuelle Orgien mit zwei Frauen organisiert zu haben.

Einer der Inspektoren soll den Vorfall über ein verschlüsseltes Telefon an Ljubo Milovic gemeldet haben, der beschuldigt wird, an der Spitze des berüchtigten Kavac-Clans zu stehen.

Der montenegrinische Portal Borba erhielt Fotos, die Teil der Akte sind, die Europol den zuständigen Behörden über abgefangene Nachrichten zur Verfügung gestellt hat.

Eine der beiden Frauen auf diesen Fotos war ein Jahr zuvor im Zentrum eines Skandals, als der Verurteilte D.P., der seine Strafe in der Spezialklinik für Psychiatrie in Kotor verbüßt, ein Foto veröffentlichte, auf dem er in einem Krankenzimmer mit einer nackten und einer teilweise nackten Frau zu sehen ist, die in eine Krankenschwesteruniform gekleidet ist.

Die Fotos zeigen deutlich unangemessene Handlungen in der Polizeistation. Begleitet wurden diese von Nachrichten, die einer der Inspektoren an Ljubo Milovic sendete.,

„Schau, was sie auf der Polizeistation macht“, lautet eine der ausgetauschten Nachrichten. Darauf antwortet eine andere Person: „Gut gemacht, mein Bruder“. In den Nachrichten wird auch erwähnt, dass „ein Haftbefehl gegen sie vorlag“ und dass „es eine Show mit ihr im Büro gab“.