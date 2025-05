Nächtlicher Feuerteufel schlägt in Favoriten zu – Polizei jagt Brandstifter

Mitten in Favoriten loderten plötzlich die Flammen: Ein Unbekannter zündete ein Motorrad an, das Feuer griff auf einen Pkw über. Die Polizei fahndet nach dem Brandstifter.

In Wien-Favoriten mussten Einsatzkräfte am Freitagabend zu einem Fahrzeugbrand ausrücken. Zwei Fahrzeuge standen in Vollbrand, wobei die Polizei von Brandstiftung ausgeht. Ein bislang nicht identifizierter Mann wurde beobachtet, wie er gegen 21.15 Uhr an einem Motorrad hantierte, das kurz darauf in Flammen aufging.

Das Feuer griff rasch auf einen davor geparkten Pkw über und verursachte an beiden Fahrzeugen erheblichen Sachschaden. Dank des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Wien konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere abgestellte Fahrzeuge verhindert werden. Die Brandbekämpfer hatten die Situation zügig unter Kontrolle.

Laufende Ermittlungen

Ein aufmerksamer Passant hatte die Situation bemerkt und umgehend die Einsatzkräfte alarmiert. Die Ermittlungen der Polizei laufen intensiv weiter. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 zu melden – auch anonyme Hinweise werden entgegengenommen.

Der Tatverdächtige wird als männlich und schlank beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Baseballkappe, helle Hose, helles T-Shirt, schwarze Weste und schwarze Schuhe sowie eine schwarze Umhängetasche.

