Drei Kinder zünden Auto an – Tiefgarage gesperrt

Zwei Volksschüler überredeten einen 12-Jährigen zur Brandstiftung an einem Auto. Die Flammen verschlangen das Fahrzeug vollständig, die Tiefgarage musste gesperrt werden.

Zwei Volksschüler aus dem Bezirk Linz-Land haben einen 12-jährigen Bekannten dazu gebracht, ein bereits beschädigtes Auto anzuzünden. Der Vorfall ereignete sich am 19. Mai 2025 in den frühen Abendstunden gegen 17.30 Uhr. Das Fahrzeug geriet daraufhin vollständig in Brand.

Der Notruf bei der Feuerwehr ging um 17.51 Uhr ein. Sofort rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Traun und Hart sowie der Berufsfeuerwehr Feuerstein mit insgesamt 45 Personen zum Einsatzort aus. Die Brandbekämpfer hatten das Feuer rasch unter Kontrolle und konnten bereits um 18.08 Uhr „Brand aus“ vermelden.

Rasche Einsatzmaßnahmen

Die starke Rauchentwicklung machte es notwendig, dass Polizeistreifen die Tiefgarage absperrten. Anschließend musste der Bereich umfassend entlüftet werden. Das in Brand gesetzte Fahrzeug wurde komplett zerstört.

Folgen des Brandes

Ob weitere Autos oder Teile der Garagenanlage Schaden genommen haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird aktuell ermittelt. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Tiefgarage vorerst baupolizeilich gesperrt.

Bei dem Vorfall kamen keine Personen zu Schaden.