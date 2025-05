Stärke 6,1: Schweres Erdbeben erschüttert beliebte Urlaubsinsel!

Die Erde bebt, Kreta wackelt: Mit einer Stärke von 6,1 erschütterte ein Erdbeben die südliche Ägäis. Die Erschütterungen waren bis Zypern spürbar.

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 erschütterte am Morgen die Region vor der griechischen Insel Kreta. Das Epizentrum wurde 58 Kilometer nordöstlich von Eloúnda in der südlichen Ägäis lokalisiert. Laut Angaben der US-Erdbebenwarte USGS (United States Geological Survey) ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 68,9 Kilometern.

Die Erschütterungen waren weiträumig zu spüren – nicht nur auf Kreta selbst, sondern auch auf der Halbinsel Peloponnes, den Kykladen und sogar auf Zypern, wie die Zeitung „To Proto Thema“ berichtete. Bewohner Kretas hoben in Gesprächen mit griechischen Medien besonders die ungewöhnlich lange Dauer der Erschütterungen hervor. Seismologische Institute veröffentlichen allerdings keine Angaben zur zeitlichen Ausdehnung von Erdbeben.

Tsunami-Warnung

Der griechische Katastrophenschutz reagierte mit einer präventiven Tsunami-Warnung, die per SMS an die Bevölkerung in der betroffenen Region versendet wurde. Die befürchtete Flutwelle blieb jedoch aus.

Thanasis Ganas, Forschungsleiter des Geodynamischen Instituts Athen, gab schließlich Entwarnung und prognostizierte, dass kaum mit Nachbeben zu rechnen sei.

