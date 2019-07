NBA-Stars probieren Ćevapi und Burek: ihre Reaktion ist zum Brüllen (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Der serbische Basketballer Alen Smailagić ist seit einigen Tagen neues Mitglied des ehemaligen NBA-Siegers Golden State Warriors. Seinen neuen Teamkollegen brachte er Essen aus seiner Heimat zum Probieren.

Der 18-Jährige kam für zwei Millionen Dollar von den New Orleans Pelicans. In einem Twitter-Video zeigt sein Klub, wie der Serbe seinen Mitspielern Jordan Poole und Eric Paschall zwei Balkan-Gerichte mitgebracht hat.

Die zwei Spieler bekamen Ćevapi, Burek und Joghurt. Paschall gefiel Burek sehr, auch wenn ihm nicht klar war, um was es sich handelt. Smailagić nannte es „Kuchen aus Fleisch“. Ćevapi sahen sie als „übergroßen Burger“. Das Joghurt wollten sie erst gar nicht probieren.

Alen Smailagić ist 18 Jahre alt und wurde in Belgrad geboren. Er war der 39. Pick in der 2. Runde des NBA draft in diesem Jahr. In seiner Karriere spielte er für Beko Belgrad, Santa Cruz Warriors und New Orleans Pelicans.

