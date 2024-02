„Nedelja“ hat diese Lieder von Dzej wiederbelebt!

Am vergangenen Wochenende feierte der Film „Nedelja“, eine Biographie über den serbischen Sänger Dzej Ramadanovski, seine internationale Premiere in drei Wiener Kinos. Die Begeisterung des Publikums für die geplante Premiere am 9. Februar im Cineplexx Millennium City übertraf alle Erwartungen und führte zu einem beeindruckenden ausverkauften Ticketrekord innerhalb von nur zwei Tagen.

Seit dem Start hat der Film „Nedelja“ nur am Wochenende bereits beeindruckende 400.000 Zuschauer angezogen und setzt weiterhin neue Kinorekorde. Der Zuschauerzuspruch steigt von Tag zu Tag, und auch die Hits von Dzej Ramadanovski schießen in den Charts in die Höhe.

Der Film „Nedelja“ taucht tief in das bewegte Leben des legendären serbischen Sängers ein und vermittelt dem Publikum einen intimen Einblick in seine Höhen und Tiefen. Die emotionale Kraft des Films wird nicht nur durch die fesselnde Geschichte von Dzej, sondern auch durch die gelungene Verwendung seiner zeitlosen Musik verstärkt.

Dzej Ramadanovskis Lieder, die bereits zu Lebzeiten die Herzen der Menschen berührten, werden durch „Nedelja“ wiederbelebt und erlangen eine neue Bedeutung im Kontext seiner bewegenden Lebensgeschichte. Die musikalische Untermalung des Films hat dazu beigetragen, eine besondere Verbindung zwischen den Zuschauern und dem Künstler herzustellen, und seine zeitlosen Hits erleben eine Renaissance in den Charts und in den Herzen der Menschen.

KOSMO hat die 10 besten Lieder von Dzej Ramadanovski ausgewählt, die prakitsch wiederbelebt wurden.

„Nedelja“ wird nicht nur als Film, sondern auch als Hommage an Dzej Ramadanovski und sein Vermächtnis in die Filmgeschichte eingehen. Mit einer beeindruckenden Bilanz an der Kinokassa und in den Charts zeigt der Film, dass die zeitlose Musik von Dzej die Fähigkeit hat, Generationen zu berühren und weiterhin die Herzen der Menschen zu erobern.