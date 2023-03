Netflix: Diese Filme und Serien verschwinden im April!

Netflix hat schon oft dazu beigetragen, einen langweiligen Abend zu retten. Wenn das Fernsehprogramm nichts zu bieten hat, wechseln viele Zuschauer auf den beliebten Streamingdienst. Das Angebot ist riesig und bietet eine Vielzahl an Filmen und Serien, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. Leider werden zum Ende des Monats viele beliebte Filme und Serien von der Plattform entfernt, und die Fans müssen sich beeilen, um sie noch zu sehen, bevor sie verschwinden.

Also: Nutzt die letzte Chance und schaut euch einige Streifen an!

Diese Filme und Serien werden gestrichen

Turbo FAST: Staffeln 1-3

Was liegt darunter

Hush

New Girl: Staffeln 1-7

Verheiratet auf den ersten Blick: Staffel 10

Der Bäcker und die Schönheit: Staffel 1

Cuckoo: Staffeln 1-5

Die Mr. Peabody und Sherman Show: Staffeln 1-4

Wir stehlen Geheimnisse: Die Geschichte von WikiLeaks

Bill Nye: Science Guy

The IT Crowd, Staffeln 1-5

Señora Acero, Staffeln 1-5

Ash vs. Evil Dead, Staffeln 1-3

Den of Thieves

Empire State

Leap Year

Road to Perdition

Scott Pilgrim gegen die Welt.