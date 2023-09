Netflix-Sensation: „One Piece“ segelt in die zweite Runde!

Die Strohhut-Piratenbande aus „One Piece“ ist bereit, erneut die Segel zu setzen. Eiichirō Oda, der Schöpfer der beliebten Manga-Reihe und ausführender Produzent der Netflix-Adaption, bestätigte in einem Kurzvideo auf dem YouTube-Kanal von Netflix die Fortsetzung der Serie. Dabei gab er einen ersten Spoiler für die kommende Staffel preis: Die Crew um Monkey D. Luffy wird durch den Schiffsarzt Tony Tony Chopper erweitert.

Die Serie „One Piece“ hat innerhalb kürzester Zeit die Spitze der Netflix-Charts erobert. Mit 37,8 Millionen Aufrufen in weniger als zwei Wochen nach Veröffentlichung und einer Präsenz in den Top 10 von 93 Ländern ist die Serie ein weltweiter Hit. Die sozialen Medien sind voll von „One Piece“-Inhalten, wobei der Hashtag #onepiecenetflix auf TikTok bereits über 4 Milliarden Suchanfragen erzielt hat.

Eiichirō Oda äußerte sich in seinem Video zu dem Erfolg der Serie: „An die Strohhut-Großflotte: Wie fandet ihr die erste Staffel der Live-Action-Serie One Piece? Ich habe lange mit Netflix und Tomorrow Studios daran gearbeitet. Es scheint, dass die Serie den Menschen auf der ganzen Welt gefällt, womit sich die harte Arbeit des Produktionsteams wirklich gelohnt hat.“ Die Freude über den Erfolg ist ihm deutlich anzumerken und er dankt allen Fans – des Mangas, des Animes und der Realverfilmung.

„One Piece“ ist das meistverkaufte Manga aller Zeiten und die Zeichentrickserie mit über 900 Folgen ist ein riesiger Erfolg. Die Realverfilmung erzählt die Geschichte des jungen Abenteurers Monkey D. Luffy, der sich auf die Suche nach dem legendären Schatz „One Piece“ macht, um König der Piraten zu werden. Auf seiner Reise trifft er auf Nami, Zoro, Usop und Sanji, die sich ihm anschließen und zu einer Art Ersatzfamilie werden.

Oda äußerte sich auch zu den Plänen für die zweite Staffel: „Zwei Wochen nach dem Serienstart erhielt ich tolle Nachrichten: Netflix hat beschlossen, die Serie zu verlängern! Die Abenteuer von Iñaki und den Live-Action-Strohhüten werden fortgesetzt!“ Wann genau die Drehbücher fertig sind, ist noch nicht klar, aber Oda hat bereits eine Idee für die Fortsetzung: „Meiner Meinung nach werden die Strohhüte von nun an einen guten Arzt brauchen.“ Damit spielt er auf den neuen Charakter Tony Tony Chopper an, der in der kommenden Staffel zur Crew hinzustoßen wird.

Die Fortsetzung der Serie wird mit Spannung erwartet. Mit Eiichirō Oda als ausführendem Produzenten und der Zusammenarbeit mit Tomorrow Studios und Netflix kann man sich auf eine actionreiche und spannende zweite Staffel freuen. Bis dahin können Fans die Abenteuer der Strohhut-Piraten in der ersten Staffel auf Netflix verfolgen.