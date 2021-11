Neue Details zum Konzert von Ceca, Peđa und Matea!

Nach der Corona-Pause kommt die serbische Folkdiva Svetlana Ceca Ražnatović endlich wieder nach Österreich. Am 13. November heizt sie ihren Fans in der Pyramide Vösendorf ein. Achtung: Beim Konzert gilt ein 2-G-Nachweis (geimpft oder genesen)!

Nach der erzwungenen Covid-Pause kann man nun endlich wieder ein musikalisches Spektakel in seinem kompletten Ausmaß genießen. Neben dem Hauptact Svetlana Ceca Ražnatović treten auch ihre Kollegen Peđa Medenica und Matea Stanković auf.

2-G-Regel in Niederösterreich:

Ab kommender Woche gilt in Niederösterreich die 2-G-Regel (geimpft oder genesen) und deshalb hat der Veranstalter einen flammenden Appell an die Menschen gerichtet: “Bitte lasst euch impfen, nur so können wir Corona wirklich besiegen.”

Dass dies eine der größten und meistbesuchten musikalischen Veranstaltungen für die Balkan-Community in Österreich ist, zeigt sich dadurch, dass sie in einer der größten Locations stattfindet, in der etwa 4.000 Menschen Platz finden. “Das Konzert findet auf jeden Fall statt. Im Saal herrscht keine Maskenpflicht und außerdem wird für ein COVID-19-Präventionskonzept gesorgt. Die Besucher müssen sich keine Sorgen machen. Sichert euch schnell eure Karten, der gesamte Super-VIP-Bereich ist bereits ausverkauft.”, sagt der Veranstalter. Trotz der verschärften Maßnahmen wird kein Ceca-Fan die einzigartige Gelegenheit verpassen, das Spektakel des Jahres live zu genießen und den Superstar hautnah zu erleben.

Achtung: laut jetzigen Corona-Regeln ist für den Konzertbesuch ein 2G-Nachweis (geimpft und genesen) zu erbringen.

Nähere Infos könnt ihr dem untenstehenden Flyer entnehmen, oder unter 0667 772 26 07 bekommen.