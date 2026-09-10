Neue Schwindel-App startet in Österreich: Beschwerden um 66 Prozent reduziert

Schwindel ohne Ausweg? Eine neue App soll Betroffenen in Österreich helfen – mit bemerkenswerten Ergebnissen aus der Forschung.

Schwindelpatienten in Österreich steht künftig eine neue digitale Therapieoption zur Verfügung: Die App Vertidisan kombiniert mehr als 300 Übungen zu einem sensomotorischen Trainingsprogramm, das Betroffene bequem zu Hause durchführen können. Ziel ist es, fehlerhafte oder unausgewogene Signale des Gleichgewichtssystems durch gezieltes Training besser zu kompensieren.

Studie & Wirksamkeit

Ihre offizielle Vorstellung in Österreich ist für den 23. September 2026 geplant, wenn die App im Rahmen des österreichischen HNO-Kongresses präsentiert wird. Grundlage für die Wirksamkeit liefert eine prospektive, randomisierte und kontrollierte klinische Studie (GEVE-I-Studie) mit 212 Teilnehmern: Während eine Hälfte das digitale Programm nutzte und die andere eine Standardbehandlung erhielt, verzeichnete die Vertidisan-Gruppe einen durchschnittlichen Rückgang der Beschwerden um 66,2 Prozent.

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Die Anwendung lässt sich individuell auf die jeweiligen Beschwerden abstimmen, sodass Patienten die Übungen selbständig und ohne externe Begleitung absolvieren können. 87 Prozent der Studienteilnehmer in der Vertidisan-Gruppe profitierten von der Behandlung – das verdeutlicht das Potenzial dieser digitalen Therapieform. Durch regelmäßige Nutzung soll das Gleichgewichtssystem langfristig stabilisiert werden. Die Studienergebnisse wurden im März 2026 peer-reviewt im Deutschen Ärzteblatt publiziert.

Verfügbarkeit & Zugang

Vertidisan ist als zugelassenes Medizinprodukt bereits über den Google Play Store und den Apple App Store in Österreich verfügbar. Nach dem Download wird die App mit einem gebührenpflichtigen Freischaltcode aktiviert. Sozialversicherte Patienten können Vertidisan auf Antrag bei ihrer Krankenkasse als freiwillige Leistung kostenlos erhalten.

Ärztliche Abklärung

Unabhängig davon gilt: Wer erstmals oder anhaltend unter Schwindel leidet, sollte die Beschwerden ärztlich abklären lassen.

Nur wenn die Ursache bekannt ist, lässt sich eine geeignete Behandlung – ob digital oder anderweitig – gezielt einsetzen.