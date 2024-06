Neuer Hotspot: 3 Haiattacken in 90 Minuten (VIDEO)

In den USA haben aufeinanderfolgende Hai-Attacken für Aufregung gesorgt. Innerhalb von nur zwei Stunden wurden drei Menschen an einem Strand in Florida verletzt, wobei einer von ihnen schwer verletzt wurde. Die Behörden vermuten, dass Bullenhaie für die Angriffe verantwortlich sind.

In Walton County kam es zu einem Vorfall, bei dem eine 45-jährige Frau von einem Hai angegriffen wurde. Die Frau erlitt Bisswunden im Beckenbereich und verlor einen Teil ihres linken Arms. Obwohl sie schwer verletzt war, erhielt sie rasch medizinische Hilfe.

Zwei Teenies angegriffen

Unmittelbar nach der ersten Attacke wurden zwei Teenager am selben Strand von einem Hai angegriffen. Ein Mädchen erlitt schwere Verletzungen, während das andere eine Bisswunde am Fuß davontrug. Beide wurden sofort ins Krankenhaus gebracht und werden dort behandelt.

Ein Experte erklärte, dass der Hai wahrscheinlich durch menschliche Präsenz verwirrt wurde und einen Menschen fälschlicherweise als Beute ansah. Die Behörden von Walton County betrachten die Situation ebenfalls als ungewöhnlich und aus Sicherheitsgründen wurden die Strände in der Region bis auf Weiteres gesperrt.

Die Behörden haben eine Warnung an Schwimmer und Strandbesucher herausgegeben, um sie vor möglichen weiteren Angriffen zu schützen. Zusätzliche Überwachungsmaßnahmen wurden eingeführt, und Urlauber sowie Anwohner werden gebeten, die Strandabsperrungen zu respektieren und den Anweisungen der Rettungsschwimmer zu folgen, um weitere Unfälle zu vermeiden.