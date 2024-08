Neues „Herr der Ringe“-Kapitel enthüllt

Ein neues Kapitel der berühmten „Herr der Ringe“-Saga wird bald auf den Kinoleinwänden zu sehen sein. Dieses Mal rückt das Volk von Rohan ins Zentrum der Aufmerksamkeit, genauer gesagt, die Geschichte von Helm Hammerhand, einem legendären Vorfahren von König Theoden.

Helm Hammerhand und die Schlacht der Rohirrim

Der kommende animierte Film, „Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“, stellt die epischen Kämpfe Helm Hammerhands gegen die feindlichen Dunländer in den Mittelpunkt. Diese neue Adaption bietet Fans der Reihe eine tiefergehende Erkundung der Geschichte von Rohan, einem Reich, das in den bisherigen Filmen oft nur als Hintergrund diente.

Die Rolle der Héra

Besondere Aufmerksamkeit erhält Helm Hammerhands Tochter Héra, die ebenfalls eine Schlüsselrolle in der Handlung einnimmt. Ihr Erscheinen im Trailer hat bereits für begeisterte Reaktionen unter den Fans gesorgt und lässt auf eine eindrucksvolle Darstellung hoffen.

Originalstimme von Eowyn

Für das englischsprachige Publikum wird der Film durch die Stimme von Miranda Otto, der Eowyn-Darstellerin aus den „Herr der Ringe“-Filmen, zusätzlich bereichert. Die Schauspielerin übernimmt die Rolle der Erzählerin und verknüpft somit die alten Geschichten mit der neuen Erzählung.

Kinostart im Dezember 2024

„Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“ feiert am 11. Dezember 2024 seine Premiere in den österreichischen Kinos. Fans des Tolkien-Universums können sich auf eine spannende Erweiterung der bekannten Geschichten freuen und in die epischen Gefechte und Legenden von Rohan eintauchen.