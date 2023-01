Neues Jahr, neue Preise: Das alles wird in Wien teurer!

Mit Jahreswechsel wird in Wien einiges teurer. Eine halbe Stunde parken kostet ab nun 1,25 Euro. KOSMO hat den Überblick, wo die Preise angehoben wurden.

Mit 1. Jänner 2023 werden die Wiener Gebühren für Kurzparken laut ÖAMTC um 0,15 Euro (14 Prozent) pro halbe Stunde erhöht. “Alte” Parkscheine mit Tarifen, die bis zum 31. Dezember 2022 gelten, können noch sechs Monate lang (bis 30. Juni 2023) weiterverwendet werden.

Die neuen Tarife ab 1.1.2023 lauten:

bis 15 Minuten: gratis

0,5 Stunden: 1,25 Euro

1 Stunde: 2,50 Euro

1,5 Stunden: 3,75 Euro

2 Stunden: 5 Euro

Ausweitungen und Anpassungen in Niederösterreich

Anfang des Jahres ist mit Ausweitungen in den bestehenden Umlandgemeinden in Niederösterreich zu rechnen. In Purkersdorf wurde bereits eine Vergrößerung der Grünen Zone beschlossen. Erweiterungen bzw. Veränderungen soll es laut Recherchen des Clubs auch in Vösendorf, Langenzersdorf, Schwechat und Zwölfaxing geben. Laut derzeitigem Informationsstand werden in Gerasdorf, Brunn am Gebirge und Perchtoldsdorf vorübergehend keine Anpassungen vorgenommen.

„Parkraumbewirtschaftung ist Angelegenheit der Kommunen. In den einzelnen Städten und Gemeinden gelten die unterschiedlichsten Regelungen. Es ist schwierig, den Überblick zu behalten, wo welche Gebühren zu entrichten oder Auflagen wie Parkuhr einlegen zu erfüllen sind“, so Dittrich.

Gebühren für Müll und Wasser werden erhöht

Die Gebühren für Müll, Abwasser und Wasser werden dieses Jahr teurer. Ein Single-Haushalt bedeutet muss monatlich bis zu 1,30 Euro und ein Familien-Haushalt etwa 2,90 Euro mehr pro Monat ausgeben.