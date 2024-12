News für alle ‚“Scrubs“-Fans: Die beliebte Comedyserie plant ein Comeback

Die Nachricht, auf die die Fangemeinde seit Jahren gewartet hat, ist nun offiziell: Die beliebte Krankenhaus-Comedyserie „Scrubs“ soll ein Reboot erhalten. Vierzehn Jahre nach der letzten Ausstrahlung am 17. März 2010 plant der ursprüngliche Serienmacher Bill Lawrence, zusammen mit 20th Television, die Produktion neuer Folgen.

Frische Folgen in Planung

Bill Lawrence, auch bekannt für Erfolgsprojekte wie „Ted Lasso“, hat sich erneut mit 20th Television zusammengeschlossen, um an neuen Episoden der geliebten Serie zu arbeiten. Details über die Rückkehr der ursprünglichen Besetzung stehen allerdings noch nicht fest, da sich die Serie noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet.

Potentielle Rückkehr von Zach Braff

Besonders große Vorfreude äußerte Zach Braff, der in der Serie als Dr. John „JD“ Dorian die Zuschauer begeisterte. In einem Interview mit dem Branchenmagazin „Variety“ sprach Braff über seine Begeisterung für das Projekt. „Es wäre ein Traum, wieder mit den alten Freunden zusammenzukommen und für zehn oder zwölf Episoden zu arbeiten“, meinte er, und deutete damit an, dass das Reboot möglicherweise über eine oder zwei Staffeln laufen könnte.

Die Fans dürfen gespannt sein, welche Geschichten und humorvollen Erlebnisse die Rückkehr dieser Kultserie bereithalten wird. Einstweilen bleibt abzuwarten, welche bekannten Gesichter auf die Bildschirme zurückkehren werden.