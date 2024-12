Winteralarm in Österreich: Schnee und Kälte übernehmen die Kontrolle

In Österreich ist mit winterlichen Straßenbedingungen zu rechnen, wie Meteorologen warnen. Kälte und Schnee sind in einigen Gebieten besonders häufig anzutreffen. Hier ein Überblick über die aktuellen Wetterentwicklungen im Land.

Auswirkungen der polaren Kaltluft

Am Samstag hat sich das Wetter kurzzeitig beruhigt, bevor ein neues Tiefdruckgebiet polare Kaltluft von der Nordsee heranzieht. Zusätzlich sorgt ein Italientief dafür, dass sich winterliche Bedingungen bis in tiefere Lagen bemerkbar machen. Zu Beginn der neuen Woche wird eine feucht-kalte Ostströmung dominieren, bevor es zum Ende der Woche wieder trockener wird. Diese Wetterprognose wurde von Ubimet-Meteorologe Andreas Demel erstellt.

Im Osten Österreichs kann leichter Regen zu Glättegefahr führen, besonders auf Höhen über 600 Metern fällt Schnee. Trotz anfänglicher Rutschgefahr im Südosten klart es schnell auf, und von Salzburg ostwärts zeigt sich für einige Stunden die Sonne. Nachmittags zieht von Vorarlberg bis ins Waldviertel Regen auf, und die Schneefallgrenze sinkt gegen Abend von 1500 auf etwa 900 Meter. Während im Osten ein frischer Südostwind weht, verstärkt sich gegen Abend im Westen ein Südwestwind. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und +9 Grad.

Trübe Wetteraussichten und sinkende Temperaturen

Auch der Sonntag wird von bewölktem Himmel geprägt sein. Von Vorarlberg bis Oberkärnten und in die Obersteiermark sind nasse Bedingungen zu erwarten, wobei die Schneefallgrenze bei 600 bis 700 Metern liegt. Im restlichen Land dominieren Wolken, gelegentliche Tropfen oder vereinzelte Schneeflocken ausgenommen, bleibt es überwiegend trocken. Moderater bis lebhafter Nordostwind wird im Südosten und im westlichen Donauraum erwartet, bei Temperaturen von -1 bis +5 Grad.

Am Montag besteht insbesondere im Bergland die Gefahr von Nässe und winterlichen Bedingungen, mit einer Schneefallgrenze von 300 bis 700 Metern von Nordwest nach Südost. Sonnige Abschnitte sind selten. Mäßiger bis lebhafter, am Bodensee kräftiger Wind aus nordöstlicher Richtung lässt die Temperaturen zwischen -1 und +4 Grad erreichen.

Am Dienstag sind verbreitet dichte Wolken zu erwarten, und in der Osthälfte kommt es zeitweise zu leichtem Regen oder Schneefall. Die Schneefallgrenze bleibt bei 300 bis 700 Metern. In Regionen von Vorarlberg bis Oberkärnten überwiegen trockene Phasen. Der Wind kommt mäßig bis lebhaft aus Nord oder Nordost, wobei die Höchsttemperaturen -1 bis +5 Grad erreichen können.

Diese Wetterprognosen deuten auf eine Fortsetzung der winterlichen Bedingungen hin, die besondere Vorsicht auf Österreichs Straßen erfordern.