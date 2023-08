Neymar wechselt zu Al Hilal: Extravagante Anforderungen enthüllt

Der berühmte brasilianische Fußballspieler Neymar wechselt zu Al Hilal in Saudi-Arabien und gibt eine beeindruckende Liste von Anforderungen bekannt, darunter drei Luxusautos, eine Villa und eine Legion von Bediensteten. Dieser spektakuläre Wechsel hat in der Fußballwelt und darüber hinaus für Aufsehen gesorgt.

Neymar, der brasilianische Fußballstar, hat bei Al Hilal in Saudi-Arabien einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet. Dies allein ist schon eine bemerkenswerte Nachricht, doch was die Aufmerksamkeit der Fußballwelt und der breiten Öffentlichkeit wirklich auf sich gezogen hat, sind die besonderen Anforderungen, die Neymar gestellt hat.

Neymars rekordverdächtiges Gehalt bei Al Hilal

Nach Angaben der britischen Zeitung „The Sun“ wird Neymar bei Al Hilal fast drei Millionen Euro pro Woche verdienen. Aber das ist nur der Anfang. Um den brasilianischen Superstar von einem Wechsel nach Saudi-Arabien zu überzeugen, mussten die Verantwortlichen des reichen Clubs aus Riad auch eine Reihe extravaganter Forderungen erfüllen.

Extravagante Fahrzeugwünsche des Superstars

Zu diesen Anforderungen gehören unter anderem drei Luxusautos. Ein Bentley Continental GP, ein Aston Martin DBX und ein Lamborghini Huracán werden für Neymar bereitgestellt. Hinzu kommen noch vier Mercedes G Geländewagen und ein Mercedes Kombi mit eigenem Fahrer, der rund um die Uhr für ihn zur Verfügung steht.

Ein luxuriöses Zuhause für den brasilianischen Fußballer

Doch auch das reicht Neymar nicht. Er fordert eine luxuriöse Villa mit 25 Schlafzimmern, einem riesigen Swimmingpool und drei Saunen. Außerdem sollen ihm fünf Vollzeitkräfte zur Verfügung gestellt werden, einschließlich eines Kochs, der seinem persönlichen Koch aus Brasilien assistieren soll, und zwei Reinigungskräfte.

Besondere Annehmlichkeiten und Bonuszahlungen

Darüber hinaus soll Neymars bevorzugter Saft immer im Kühlschrank verfügbar sein – neben den Lieblingsgetränken seiner Familienmitglieder. Alle seine Ausgaben in Hotels und Restaurants weltweit will er vom Club erstattet bekommen. Und für jedes Posting in den sozialen Medien, das Saudi-Arabien bewirbt, erhält er zusätzlich 500.000 Euro.