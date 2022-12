Nostradamus: Fünf schreckliche Prognosen für das Jahr 2023

Vor fast 500 Jahren veröffentlichte Michel de Nostradame “Nostradamus” sein berüchtigtes Buch Les Prophéties, das 942 Vorhersagen für die Zukunft enthält. Die Sammlung enthielt auch Ankündigungen für die Französische Revolution, Hitlers Machtergreifung und den Zweiten Weltkrieg.

Der französische Astrologe sagte die Ermordung von John F. Kennedy sowie die Terroranschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York voraus.

Nostradamus soll auch den Beginn der Covid-Pandemie vorausgesagt haben. Einigen Berichten zufolge haben sich bisher mehr als 70 Prozent seiner Vorhersagen bewahrheitet.

Die Vorhersagen von Nostradamus für das Jahr 2023:

1. Globale Erwärmung

Für das Jahr 2023 prognostizierte Nostradamus, dass die Temperaturen weiter steigen und der Meeresspiegel auf unerwartete Höhen ansteigen wird. Er schrieb: “Lebende Fische im Schwarzen Meer werden gekocht.”

(FOTO: iStock/ BenGoode)

2. Zivile Unruhen

Angesichts der aktuellen Lebenserhaltungskrise und der zunehmenden globalen Erwärmung könnten 2023 zivile Unruhen aufflammen. Er schrieb: “Das Gesicht, gesalbt mit Milch und Honig, liegt auf der Erde.” Diese Prognose sagt voraus, dass es eine Gegenreaktion gegen die Reichen geben könnte, während die Menschen gegen den wirtschaftlichen Zusammenbruch kämpfen.

3. Wirtschaftliche Katastrophe

Nach der Covid-19-Pandemie und dem aktuellen Krieg in der Ukraine steht die Welt vor einer Wirtschaftskrise, und viele Länder befinden sich derzeit in einem schwierigen Fahrwasser. Der französische Hellseher kündigte in seinem Buch an, dass der Weizenpreis so hoch steigen wird, dass der Mensch bereit sein wird einen anderen Menschen zu essen.

(Foto: iStock)

Diese Prognose deutet darauf hin, dass eine wirtschaftliche Rezession aufgrund steigender Lebenserhaltungskosten zu Unruhen führen könnte.

4. Neuer Papst

Nostradamus’ nächste Prognose für 2023 ist die Ankunft eines neuen Papstes, der Franziskus nachfolgen wird. Er kündigte an, dass Franziskus der letzte wahre Papst sein würde und dass sein Nachfolger den Untergang der Kirche, wie wir sie heute kennen, herbeiführen würde.Der französische Mystiker schrieb etwa diese Worte: „Bei der endgültigen Verfolgung der Heiligen Römischen Kirche wird der römische Petrus seine Herde durch viele Schwierigkeiten führen, wonach die Stadt auf sieben Hügeln zerstört wird und der Richter das Volk richten wird… Das Ende.”

5. Himmlisches Feuer

Nostradamus sagte auch ein himmlisches Feuer am Hof ​​des Königs voraus. Seine Verehrer glauben, dass dies auf den Beginn einer neuen Weltordnung hinweisen könnte. Wir erinnern Sie daran, dass nicht alle Vorhersagen von Nostradamus richtig sind, aber wir können einige von ihnen mit den Ereignissen aus der Vergangenheit in Verbindung bringen.