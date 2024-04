Novak Djokovic gewinnt zum fünften Mal den Laureus Award

In einer feierlichen Gala im Palacio de Cibeles in Madrid hat der Tennis-Superstar Novak Djokovic am Montagabend zum fünften Mal den prestigeträchtigen Laureus World Sportsman of the Year Award erhalten. Dieser Triumph markiert einen weiteren Meilenstein in der beeindruckenden Karriere des serbischen Sportlers.

Djokovic’s Erbe: Fünfmaliger Laureus-Sieger

Novak Djokovic, der bereits 24 Grand Slam-Titel gewonnen hat, stand kurz davor, im Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaraz einen historischen „Kalender-Slam“ zu vollenden. Trotz der knappen Niederlage zeigte sich Djokovic überwältigt von der erneuten Ehrung.

„Ich fühle mich unglaublich geehrt, meinen fünften Laureus World Sportsman of the Year Award gewonnen zu haben“, sagte Djokovic.

Er erinnerte sich zurück an seinen ersten Gewinn im Jahr 2012: „Als 24-Jähriger gewann ich zum ersten Mal, und zwölf Jahre später stehe ich hier, um auf ein Jahr zurückzublicken, das mir und meinen Fans viel Aufregung und Erfolg gebracht hat.“

Weitere Preisträger der Gala

Neben Djokovic wurden auch andere Sportgrößen während der Gala geehrt. Rafael Nadal gewann mit seiner Stiftung den Laureus Sport for Good Award für deren Engagement in Bildungs- und Trainingsprogrammen in Indien und Spanien.

Im Frauenbereich dominierte die spanische Weltfußballerin Aitana Bonmati, die neben der WM auch nationale Meisterschaften und die Champions League mit dem FC Barcelona gewann.

Das spanische Frauen-Nationalteam wurde als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet, und Jude Bellingham, der kürzlich von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechselte, erhielt die Auszeichnung als Aufsteiger des Jahres. Die US-amerikanische Turn-Olympiasiegerin Simone Biles wurde für ihr Comeback geehrt.

Die Laureus Awards, die einmal jährlich vergeben werden, zeichnen herausragende sportliche Leistungen aus und würdigen Athleten und Teams, die nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb durch soziales Engagement beeindrucken.