Novi koraci u borbi protiv korone: od danas važe nove mere

Vlada Republike Austrije je danas na konferenciji za novinare predstavila nove mere za suzbijanje pandemije.

Prema rečima austrijskog kancelara Sebastiana Kurza, tokom noći je došlo do potrebe da se još jedna opština u Austriji stavi pod karantin. Reč je o opštini Heiligenblut u Koruškoj. Osim opština Ischgl, Kappel, See, Galtür i St. Anton am Arlberg od danas se i Heiligenblut nalazi u izolaciji.

Ministri zdravlja i unutrašnjih poslova apeluju na sve osobe koje su se nakon 28. februara zadržavale na prostorima opština Heiligenblut, Ischgl, Kappel, See, Galtür i St. Anton am Arlberg da se podvrgnu kućnoj izolaciji narednih 14 dana. To važi i za sve osobe koje su bile u kontaktu sa osobama iz tih područja, a pre svega za one koje sa tim osobama žive ili rade.

Kurz je posebno naglasio da su sve ove osobe, iako ne pokazuju simpotome virusa, posebno ugrožene. Stoga je zamolio da se drže svih uputstva ministara zdravlja i unutrašnjih poslova, kako bi se suzbilo dalje širenje koronavirusa.

„U ovim vremenima punim izazova je izuzetno važno da svi doprinesemo odbrani zdravlja naše zemlje, a pre svega da zaštitimo starije ljude u našoj zemlji. To je sada najveći prioritet. Moramo da učinimo sve, kako bismo suzbili ili makar prolongirali širenje koronavirusa“, rekao je Kurz.

Ekonomske mere

Širenje koronavirusa nema samo zdravstvene, već i ekonomske posledice. Iz tog razloga je Vlada Republike Austrije osmislila paket pomoći za sve samostalne preduzetnike, kao i za radnike. Od danas je na raspolaganju tzv. krizni fond (nem. Corona-Kriesenfond) od četiri milijarde evra koji treba da ispuni tri cilja: osiguranje likvidnosti tj. solventnosti firmi, očuvanje radnih mesta i posebnu pomoć u teškim situacijama.

„Važno je da pomognemo svim austrijskim preduzećima da očuvaju svoju solventnost. To ćemo učiniti pomoću garancije kredita, privremenih kredita i odgađanja plaćanja poreza. Važno je da sačuvamo radna mesta u našoj zemlji, a pre svega u posebno pogođenim branšama. Zato će svim tim ugroženim preduzećima na raspolaganju stajati model skraćenog radnog vremena (nem. Corona-Kurzarbeitsmodell). Na kraju je važno i da pružimo pomoć u teškim situacijama. To se pre svega odnosi na porodične firme i posebno pogođene branše poput turizma, ugostiteljstva i organizacije kulturnih manifestacija”, naglasio je Kurz.