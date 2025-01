Nur diese 3 Menschen dürfen ohne Pass verreisen!

In einer Welt, in der Reisen ohne den allgegenwärtigen Reisepass kaum vorstellbar sind, gibt es tatsächlich nur drei Personen, die dieses Dokument nicht benötigen. Dieses exklusive Privileg teilen sich Großbritanniens König Charles III. und das japanische Kaiserpaar.

In Großbritannien kommt der Monarch ohne Reisepass aus. Nach der Thronübernahme von Queen Elizabeth II. erbt König Charles III. dieses ungewöhnliche Privileg. Der Grund dafür liegt in der britischen Praxis, Pässe im Namen Ihrer Majestät auszustellen. Für den König, dessen Name auf diesem Dokument quasi redundant wäre, entfällt die Notwendigkeit eines eigenen Reisepasses. Dennoch ist es anderen Mitgliedern der königlichen Familie gestattet, mit einem Reisepass zu reisen. Um reibungslose Reisen für den König zu gewährleisten, stellt der Außenminister sicher, dass er an den Grenzen „die freie Durchfahrt ohne Erlaubnis oder Behinderung“ genießt, einschließlich der nötigen Unterstützung und Schutzmaßnahmen.

Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako

Ähnlich wie in Großbritannien benötigt auch das japanische Kaiserpaar keinen Reisepass. Diese Praxis geht auf die 1970er Jahre zurück, als der damalige Kaiser Hirohito seine erste offizielle Auslandsreise antrat. Das japanische Außenministerium entschied damals, dass es unangebracht sei, den Kaiser und die Kaiserin einem gewöhnlichen Visumverfahren zu unterziehen. Die Regelung basiert auf Artikel 1 der japanischen Verfassung, wonach der Kaiser als Symbol des Staates und der Einheit des Volkes fungiert, jedoch kein Staatsoberhaupt im klassischen Sinne ist. In einem Regierungsdokument von 1971 wurde festgehalten, dass Pässe für den Kaiser und die Kaiserin „unangemessen“ wären.

Während diese erlesenen Persönlichkeiten von der Reisepasspflicht befreit sind, bleibt dieser für die meisten anderen Menschen ein unersetzliches Reisedokument. Insbesondere in Deutschland benötigen selbst Neugeborene einen eigenen Ausweis oder Reisepass, um in andere Länder reisen zu können. Damit bleibt der Reisepass für den Großteil der Weltbevölkerung weiterhin ein unerlässliches Element bei jeder Reiseplanung.