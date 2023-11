Nur so bekommt ihr den neuen 100-Euro-Bonus für eure Kinder

In Zeiten, in denen Inflation und Teuerung den Geldbeutel belasten, kommt eine willkommene Hilfe für Familien, deren Kinder an sportlichen Schulveranstaltungen teilnehmen möchten. Schul-Skikurse und andere sportliche Aktivitäten, die in den Schulferien angeboten werden, können nun mit einer zusätzlichen Unterstützung von bis zu 100 Euro pro Schüler finanziell erleichtert werden.

Die sportlichen Schulwochen, ob im Winter oder Sommer, sind bei den Schülern äußerst beliebt. Sie bieten nicht nur eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag, sondern fördern auch die Gesundheit und den Gemeinschaftssinn der Jugendlichen. Doch gerade die hohen Zusatzkosten, die solche Aktivitäten mit sich bringen, stellen für viele Familien eine finanzielle Belastung dar.

„Der ‚Schulsportwochen-100er‘ ist unsere Antwort auf dieses Problem“, erklärt die Servicestelle Schulsportwochen. „Durch den Nachweis einer Sozialleistung kann die Unterstützung innerhalb weniger Tage beantragt und genehmigt werden.“ Das Antragsformular ist online abrufbar unter www.sportwochen.org/lehrer/spowo-100er.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl betont die Bedeutung der Initiative: „Schulsportwochen bringen Schülerinnen und Schülern Sport und Bewegung näher und sind wichtig für die Sozialisierung. Gerade in Zeiten starker Preiszuwächse muss darauf geachtet werden, dass möglichst niemand aus finanziellen Gründen zurückgelassen wird. Diese Unterstützung ermöglicht noch mehr Schülerinnen und Schülern das Erlebnis Schulsportwoche.“

soziale Integration

Die zusätzliche Unterstützung soll dazu beitragen, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche an den sportlichen Schulwochen teilnehmen können. Denn Sport und Bewegung sind nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die soziale Integration und das Gemeinschaftsgefühl der Schüler von großer Bedeutung.