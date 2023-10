Obdachloser Adis gerettet: Menschlichkeit siegt in Bosanska Krupa (VIDEO)

In der kalten Oktobernacht entdeckt der junge Hazim in Bosanska Krupa einen obdachlosen Mann namens Adis, der auf einer Parkbank schläft. Ein Video dokumentiert die Notlage von Adis und löst eine starke öffentliche Reaktion aus.

In der kalten Oktobernacht stößt der junge Hazim in Bosanska Krupa auf einen obdachlosen Mann, der auf einer Parkbank schläft. Der Mann, Adis Jakupovic, bekannt als Vasvin, hat sich mit ein paar Decken und Kissen ein provisorisches Lager eingerichtet. Doch die Kälte ist beißend, und niemand scheint bereit, ihm zu helfen. Selbst der Rettungsdienst, so berichtet ein Sprecher im Video, weigert sich zu kommen.

„Mir ist kalt, ich kann mir nur vorstellen, wie es dir jede Nacht hier geht. Jetzt werden wir dich umziehen. Wir müssen sehen, dass wir dich ins Krankenhaus bringen. Teilt das Video, damit jemand von den Verantwortlichen sich dazu herablässt, hierher zu kommen. Ihr kümmert euch um das Kätzchen, aber um Adis kümmert ihr euch nicht. Ihr lasst ihn sterben. Du kannst hier nicht schlafen, du wirst nicht schlafen. Der Mann braucht Behandlung und ein Dach über dem Kopf, egal welches“, sagt die Stimme im Video. „Wir werden es alle bereuen, wenn wir dem Mann nicht helfen und ihn hier sterben lassen.„

Medizinische Behandlung

Das Video wird geteilt und löst eine Welle der Solidarität aus. Eine Gruppe von Menschen, angeführt von Hazim, startet eine Aktion, um Adis zu helfen. Sie bringen ihn ins Kantonal-Krankenhaus zur Fachuntersuchung. „Wenn gute Menschen sich einigen, ist alles möglich! Adis erhielt medizinische Behandlung und Therapie und wird alle 7 bis 10 Tage vom Chirurgen kontrolliert. Mirsad Huskic ist die ganze Zeit da, hat Medikamente gekauft und alles andere. Sie kümmern sich um ihn, und Adis wird unter der Aufsicht von Mirsad für seine weitere Behandlung und einen ordnungsgemäßen Lebensstil stehen“, berichtet Hazim.

Die Unterstützung für Adis wächst weiter. „Ich möchte Nerma Rekic danken. Mirsad Huskic, der ihn rasiert, gebadet und untergebracht hat. Großen Respekt für alle, die in diesen Tagen teilgenommen haben. Und jetzt bitte ich alle, die mir wegen finanzieller Hilfe geschrieben haben, so viel wie möglich zu senden oder persönlich an HUSKIC MIRSAD zu geben. Diese Mittel werden für die Miete, Medikamente und alles, was Adis zur Genesung braucht, ausgegeben. Zeigt jetzt Menschlichkeit! Adis ist in sicheren Händen und wird ständig überwacht! Leider bin ich nicht da, um die Verantwortung zu übernehmen, aber ich vertraue diesen Menschen voll und ganz! Wenn ihr 10 Euro schicken würdet, würde das viel bedeuten! Bitte, lasst es nicht bei Worten bleiben, denn ich glaube, dass dieses Leben gerettet werden kann. Und Mirsad und Ademir, großen Respekt für die mühsame Arbeit und die Anstrengungen, ihn in Sicherheit zu bringen! Danke, ihr guten Menschen!“, appelliert Hazim.