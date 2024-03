Österreich vs. Serbien: Spannung vor dem EM-Vorbereitungsspiel!

In einer historischen Begegnung treffen Österreich und Serbien am 4. Juni im Wiener Prater-Stadion aufeinander. Dieses erste Freundschaftsspiel seit 1987 ist Teil der Vorbereitungen für die bevorstehende Europameisterschaft in Deutschland.

Die Fußballwelt blickt gespannt auf Wien, wo am 4. Juni ein besonderes Freundschaftsspiel stattfinden wird. Österreich und Serbien, beide Teilnehmer der kommenden Europameisterschaft, werden im Prater-Stadion aufeinandertreffen. Es wird erwartet, dass das Stadion voll besetzt sein wird, mit einer starken Präsenz von Fans, die das serbische Team unterstützen.

Historisches Freundschaftsspiel: Ein neues Kapitel in der Fußballgeschichte

Dieses Spiel ist nicht nur das erste Freundschaftsspiel zwischen den beiden Ländern seit 1987, sondern auch ein wichtiger Teil der Vorbereitungen für die EM. Die Teams nutzen diese Gelegenheit, um ihre Fähigkeiten zu testen und sich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten.

Die serbische Nationalmannschaft, unter der Leitung von Dragan Stojkovic, ist noch auf der Suche nach einem vierten Gegner für ihre Vorbereitungsspiele. Ursprünglich war geplant, gegen Griechenland anzutreten, aber diese Pläne scheinen nun unwahrscheinlich.

Internationale Begegnungen: Serbien gegen Österreich, Russland und Zypern

Neben dem Spiel gegen Österreich sind auch Begegnungen mit Russland und Zypern geplant. Das Spiel gegen Russland, das am 21. März im Moskauer Stadion „Lev Yashin“ stattfinden wird, hat bereits für Aufsehen gesorgt. Serbien wird der erste europäische Gegner Russlands seit Beginn des Kriegskonflikts in der Ukraine sein.

Vier Tage nach dem Spiel in Moskau reist das serbische Team nach Limassol, Zypern. Dieses Spiel ist Teil eines staatlichen Projekts zur Stärkung der Beziehungen zwischen Serbien und Zypern und wird von vielen serbischen Clubs unterstützt, die im Winter auf der „Insel des Paradieses“ trainieren.

Der Countdown zur EM: Serbiens Vorbereitungen und Herausforderungen

Die Vorbereitungen für die EM beginnen offiziell am 3. Juni, mit der Zusammenkunft der Nationalspieler. Die Europameisterschaft selbst startet am 14. Juni und dauert einen Monat. Serbien wird in einer Gruppe mit England, Dänemark und Slowenien antreten.

Mit diesen intensiven Vorbereitungen und spannenden Freundschaftsspielen blicken die Teams gespannt auf die bevorstehende Europameisterschaft. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Spiele auf die Leistung der Teams auswirken werden.

Österreich vs. Serbien (Dienstag, 4. Juni, 20.45 Uhr/LIVE in ORF 1)

Tickets sind noch nicht erhältlich, für weitere Infos besuchen Sie https://www.oeticket.com/artist/oefb-tickets/