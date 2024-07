Sommerferien in Österreich: Wie sie im Europa-Vergleich abschneiden

In der sommerlichen Debatte um die Dauer der Ferienzeit weist Österreich mit seinen traditionellen neun Wochen Sommerpause im europäischen Vergleich nicht die längste Auszeit für Schüler auf. Ein Blick auf die Daten aus der EU-Bildungsdatenbank Eurydice legt offen, dass vor allem im südlichen Europa Schülerinnen und Schüler sich über längere Ferien freuen können.

Mit mindestens zehn Wochen schulfrei stehen 18 Ländern auf der Liste, dabei zählen Italien, Griechenland, Portugal, Malta sowie Albanien zu den Staaten mit einer großzügigen zwölfwöchigen Ferienregelung. Unsere europäischen Nachbarn wie Irland, Lettland und Island teilen sich ebenfalls diese weitreichende Auszeit. Es zeigt sich, dass in einigen Fällen jüngere Schüler eine etwas längere Schulzeit haben als ihre älteren Mitschüler.

Eine europäische Feriendiversität

Die Ferienzeit beginnt in einigen Teilen Europas sehr früh, wobei Schüler in Ländern wie Lettland, Finnland, Island und Irland oftmals schon Ende Mai oder Anfang Juni in den Sommermodus wechseln. Im Kontrast dazu stehen österreichische Schülerinnen und Schüler, die bis Anfang Juli auf ihre Zeugnisse warten müssen. Einige Länder, darunter Tschechien, die Slowakei, Slowenien, Finnland, Luxemburg und Zypern, gewähren ihren Schülern eine ähnlich lange Auszeit wie Österreich.

Kürzere Pausen in einigen Staaten

Im Gegensatz zu diesen großzügigen Regelungen verbringen Schüler in Norwegen, Dänemark, den Niederlanden, Frankreich, Liechtenstein, dem französischsprachigen Teil Belgiens sowie einigen Regionen Deutschlands und der Schweiz weniger als acht Wochen außerhalb des Klassenzimmers während des Sommers. Eine Anpassung hin zu kürzeren Sommerferien, wie sie durchaus diskutiert wird, findet im österreichischen Bildungsminister um jedoch keinen Anklang. Bildungsminister Martin Polaschek betont die Notwendigkeit dieser langen Erholungsphase für Kinder und Jugendliche, um Energie für das neue Schuljahr zu sammeln.