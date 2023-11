Österreicher weiterhin Spitzenreiter beim Alkoholkonsum

Österreich teilt sich mit Estland den fünften Platz in der Rangliste der OECD-Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum pro Kopf. Dies geht aus dem aktuellen OECD-Gesundheitsbericht „Health at a Glance“ hervor. Doch das ist nicht alles, was der Bericht offenbart.

Österreichs Durst nach Alkohol ist unübersehbar. Mit einem Pro-Kopf-Konsum von 11,1 Litern pro Jahr, liegt das Land deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 8,6 Litern. Nur in Bulgarien, Tschechien, Litauen und Lettland wird mehr Alkohol konsumiert, wobei Lettland mit 12,2 Litern pro Kopf den Spitzenplatz einnimmt.

Doch nicht nur Alkohol, auch Zigaretten sind eine österreichische Vorliebe. Mit einem Raucheranteil von rund 21 Prozent liegt Österreich auch hier über dem OECD-Schnitt von 16 Prozent.

Gesundheitsdaten und Ausgaben: Ein gemischtes Bild

Trotz der hohen Konsumraten von Alkohol und Zigaretten zeigt sich ein gemischtes Bild in Bezug auf die Gesundheitsdaten. So liegt Österreich beim Anteil von Übergewichtigen an der Gesamtbevölkerung unter dem OECD-Schnitt von 18,4 Prozent, mit einem Wert von 16,6 Prozent. Auch die Diabetes-Prävalenz von 4,6 Prozent liegt unter dem Vergleichswert der OECD von sieben Prozent.

Die Lebenserwartung der Österreicherinnen und Österreicher liegt mit 81,3 Jahren rund ein Jahr über dem OECD-Schnitt und die Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung ist hoch. Allerdings zeigt der Bericht auch, dass Österreich überdurchschnittlich viel für sein Gesundheitssystem ausgibt, nämlich 11,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Zukunft der Gesundheitsversorgung: Reformen und Digitalisierung

Doch der Bericht zeigt auch Verbesserungspotential auf. So wurde Nachholbedarf bei der Versorgung im niedergelassenen Bereich und bei der Digitalisierung gesehen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) äußerte sich dazu: „Genau diese Themen gehen wir nun mit der Gesundheitsreform an, die wir nach fast einjährigen Verhandlungen gerade finalisieren“.

Die hohe Qualität des österreichischen Gesundheitssystems wird vom Bericht bestätigt, jedoch wird auch auf die hohen Kosten hingewiesen. Es bleibt abzuwarten, wie die geplanten Reformen diese Herausforderungen angehen werden.

Der OECD-Bericht „Health at a Glance“ bietet einen umfassenden Überblick über den Zustand des Gesundheitssystems und der Gesundheit der Bevölkerung in den 38 Mitgliedsländern. Die Daten für Österreich zeichnen ein gemischtes Bild: hoher Alkohol- und Tabakkonsum stehen einer hohen Lebenserwartung und Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung gegenüber.

Die geplanten Gesundheitsreformen werden zeigen, ob und wie diese Herausforderungen angegangen werden können.