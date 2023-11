Österreicherin kauft Millionen-Wohnung: Ex-Hajduk-Präsident weigert sich auszuziehen

Das österreichische Ehepaar Schonger sieht sich mit einer prekären Lage konfrontiert: Ihr Traum von einer Luxusresidenz an der kroatischen Küste hat sich in einen anhaltenden Rechtsstreit verwandelt. Nach dem Kauf einer exklusiven Wohnung sind ihnen die Türen zu ihrem neuen Domizil verschlossen geblieben, da der Vorbesitzer die Immobilie trotz wiederholter Aufforderungen und eingeleiteter juristischer Maßnahmen seit nahezu drei Jahren nicht freigibt. Die Schongers harren aus in der Ungewissheit, wann sie ihr rechtmäßiges Eigentum beziehen können.

Violeta und Wilhelm Schonger, ein Ehepaar aus Österreich, haben sich eine Luxuswohnung in der elitären Gegend von Split, Kroatien, zugelegt. Laut den Berichten von Dnevnik.hr, die Wohnung, die sie für ihren Sohn als Investition für die Zukunft gekauft haben, befindet sich in einem Gebäude mit Annehmlichkeiten wie Pool, Rezeption und Garage. Doch seit fast drei Jahren können sie ihr Eigentum nicht nutzen. Der Grund: Der vorherige Besitzer, Josko Svagusa, weigert sich, die Wohnung zu räumen.

Die anhaltende Kontroverse um das Wohneigentum des Ehepaars Schonger nimmt bizarre Züge an. „Ein Schlüssel, der mir nichts nützt“, so die frustrierte Eigentümerin Violeta Schonger, deren Zugang zu ihrer Luxuswohnung in Kroatien durch fortwährenden Schlossaustausch vom Vorbesitzer blockiert wird.

Trotz eines rechtsgültig unterzeichneten Kaufvertrags und einer vollständigen Zahlung von über einer halben Million Euro für den Erwerb und die Tilgung aller darauf lastenden Verbindlichkeiten, verweigert der vorherige Eigentümer Svagusa hartnäckig die Herausgabe der Immobilie.

Das Paar erinnert sich noch genau an den Tag, als sie das Apartment besichtigt hatten – ein Moment, der nun in Anbetracht der gegenwärtigen Situation in weite Ferne gerückt zu sein scheint. Mit jeder Änderung der Schlösser schwindet die Hoffnung der Schongers, ihre rechtmäßige Besitznahme antreten zu können, weiter.

Entscheidung beim Gericht



Im Zuge dieser ungewöhnlichen und zermürbenden Besitzstreitigkeit haben die Schongers nun den rechtlichen Weg beschritten und den hartnäckigen Vorbesitzer Svagusa wegen Betruges zur Anzeige gebracht. Ihr juristischer Beistand, Rechtsanwalt Franjo Ribic, stellt die Sachlage klar: „Während Besitz und Eigentum juristisch unterschieden werden, darf der Besitz nicht über das Eigentumsrecht dominieren – insbesondere nicht in einer Weise, dass dem Eigentümer die Nutzung seines Eigentums verwehrt wird.“

Auf Anfrage der Medien sagte Svagusa, dass die Entscheidung beim Gericht liege. Trotz mehrfacher Versuche, eine Erklärung für sein Verhalten zu bekommen, hat er sich geweigert, weitere Kommentare abzugeben.

Die Schongers warten nun seit fast drei Jahren auf eine Entscheidung des Gerichts und hoffen, dass sie bald ihr Eigentum nutzen können.