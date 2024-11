Österreichs Eishockey-Wunderkind erobert die National Hockey League

Marco Rossi trägt mit einem Assist zum 5:2-Sieg der Minnesota Wild bei und verbessert seine Saisonbilanz auf drei Tore und acht Assists. Der 23-jährige Österreicher wird als aufstrebendes Talent gefeiert und trägt maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei.

Der österreichische Eishockeyspieler Marco Rossi erregt derzeit große Aufmerksamkeit in der National Hockey League (NHL), insbesondere in den USA. Beim überzeugenden 5:2-Auswärtssieg der Minnesota Wild gegen die San Jose Sharks trug der 23-jährige Vorarlberger erneut mit einem Assist zum Erfolg seines Teams bei und schraubte seine Saisonbilanz auf drei Tore und acht Assists in 13 Spielen hoch.

Schlüsselspieler bei den Minnesota Wild

Rossi, der im NHL-Draft 2020 an neunter Stelle ausgewählt wurde, zeigt seitdem eine beeindruckende Weiterentwicklung. Die US-Sportmedien, darunter ESPN, loben ihn als „aufstrebendes Talent“ und würdigen seine konstanten Leistungen. Zusammen mit den Leistungsträgern Matt Boldy, der in der Partie zwei Tore erzielte, und Kirill Kaprisov, der mit drei Assists glänzte, hebt Rossi das Niveau der Wild-Offensive auf ein neues Level. Kaprisov zählt aktuell zu den Top-Scorern der Liga, was die Stärke des Teams zusätzlich unterstreicht.

Rossis Beitrag zu Minnesotas Erfolg

Die Minnesota Wild verzeichnen derzeit vier Siege in den letzten fünf Spielen und sind fest im Playoff-Rennen verankert. Rossi, dessen Energie und Engagement auf dem Eis von der offiziellen NHL-Website hervorgehoben werden, gilt als einer der vielversprechendsten jungen Spieler der Liga. Sein Beitrag zur starken Performance der Wild kann als essentiell angesehen werden.

Die US-Medien prognostizieren Rossi eine bedeutende Zukunft in der NHL. Der Österreicher gilt als Garant für eine langfristige Bereicherung der Wild-Offensive. Mit seiner aktuellen Form und konstanten Entwicklung bleibt der junge Center ein Spieler, den es im Auge zu behalten gilt.