Österreichs Post druckt erste 3D-Briefmarke!

Die Österreichische Post hat mit einer weltweiten Innovation für Aufsehen gesorgt: Erstmals wurde eine Briefmarke mittels 3D-Drucktechnologie hergestellt. Bei dem Motiv handelt es sich um eine Neuinterpretation des Edelweiß-Designs, das bereits vor knapp zwei Jahrzehnten als gestickte Variante Philatelisten (Briefmarkensammler) begeisterte. Bei der offiziellen Vorstellung waren Wolfgang Schnabl, der an der Spitze des Österreichischen Alpenvereins steht, sowie Post-Generaldirektor Walter Oblin anwesend.

Innovative Herstellung

Die Herstellung der innovativen Briefmarke erfolgte durch ein hochmodernes Verfahren. Ein Spezialdrucker trägt dabei flüssiges Photopolymer (lichtaushärtender Kunststoff) tröpfchenweise auf die Briefmarkenbögen auf. Nach jeder aufgebrachten Schicht härtet UV-Licht das Material aus, bevor der Prozess fortgesetzt wird.

Das Resultat ist eine täuschend echte Nachbildung der Alpenblume mit feinen Härchen, Farbabstufungen und unterschiedlichen Erhebungen. Die Haptik der Briefmarke erinnert durch ihre Geschmeidigkeit und samtige Textur an die natürliche Vorlage. Auch die grüne Beschriftung wurde dreidimensional aufgetragen. Für die Produktion zeichnet das Vorarlberger Unternehmen Hämmerle & Vogel verantwortlich, das bereits die Originalversion von 2005 fertigte.

Die 3D-gedruckte Briefmarke „Edelwei§ reloaded“ besteht aus kleinen, feinen Hrchchen aus gehrtetem Photopolymer FOTO: Post AG

Limitierte Auflage

Die Erstausgabe des „Edelweiß reloaded“ findet im Rahmen eines Sonderpostamts statt, das anlässlich der Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins eingerichtet wird. Sammler und Bergfreunde können die Neuerscheinung am 18. Oktober zwischen 9 und 13 Uhr in der Grazer Helmut-List-Halle erwerben und mit einem eigens angefertigten Sonderstempel versehen lassen.

Mit einem Nennwert von 6,50 Euro und einer streng limitierten Auflage von 90.000 Exemplaren dürfte die Briefmarke schnell vergriffen sein. Der Verkauf startet am selben Tag in sämtlichen Postfilialen, im Onlineshop und beim Sammler-Service des Unternehmens.

Trotz ihres Sammlerwerts kann die Marke wie jede andere zur Brieffrankierung verwendet werden.