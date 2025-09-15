Österreichs schnellstes Internet: Magenta macht den Unterschied

Für viele Haushalte in Österreich sind stabile Internetverbindungen heute unverzichtbar – sei es für Homeoffice, Streaming oder smarte Geräte. Unabhängige Netztests bestätigen: In Sachen Geschwindigkeit liegt Magenta weiterhin klar vorne. Der Ookla Speedtest Award 2025 zeigt, dass der Anbieter sowohl im Festnetz, Mobilfunk als auch bei 5G die Nase vorn hat.

Besonders im Festnetz ist der Vorsprung deutlich: Mit einer Median-Downloadgeschwindigkeit von 321 Mbit/s ist Magenta rund fünfmal schneller als der nationale Durchschnitt.

Gigabit-Leader

Der Erfolg basiert auf einer konsequenten Investition in die Infrastruktur. Neben der Versorgung mit 5G setzt Magenta auf den Ausbau von Glasfaserleitungen. Damit erreicht der Anbieter bereits 1,6 Millionen Haushalte und Betriebe mit Highspeed-Internet von bis zu 1 Gbit/s – und ist damit österreichischer Gigabit-Leader.

Ausbaupläne gehen weiter

Bis 2030 sollen mehr als zwei Millionen Haushalte Zugang zu Gigabit-Internet erhalten. Das gilt sowohl für städtische Regionen als auch für ländliche Gebiete.

Wer prüfen möchte, welche Internetverbindung für den eigenen Haushalt die beste Wahl ist, kann den Verfügbarkeitscheck auf magenta.at nutzen. Aktuell bietet Magenta ein besonderes Angebot: Bis zu 600 Mbit/s inklusive sechs Monate Grundgebühr geschenkt, danach zahlen Bestandskunden 39,90 Euro, Neukunden 44,90 Euro monatlich.* Auch das Magenta 5G Highspeed-Internet sorgt für schnelle und zuverlässige Verbindungen überall in Österreich.

*24 Monate Mindestvertragsdauer. Internet L Aktion (bis zu 600 Mbit/s Download im geteilt genutzten Netzwerk): Die ersten 6 Monate keine Grundgebühr (GGB), danach € 39,90 statt regulär € 44,90 mtl. GGB mit dem Magenta Bonus gültig bis auf Widerruf. Magenta Bonus: Gültig bei Zusatzanmeldung durch den Vertragsinhaber zu einem bestehenden Magenta Mobilfunk-Sprachtarif. Entfallen die Voraussetzungen, wird die reguläre mtl. GGB laut Entgeltbestimmungen zum Zeitpunkt der Anmeldung verrechnet. Technische Verfügbarkeit vorausgesetzt. Preise und Details auf magenta.at

Basierend auf Ookla® Speedtest Intelligence® Daten, Q1-Q2/2025. Alle Rechte vorbehalten.