Zug erfasst Auto: 100 Passagiere gestrandet, Fahrer verletzt

Dramatischer Unfall im Waldviertel: Ein Zug erfasste einen Pkw und schleifte ihn mit. Während der Fahrer verletzt überlebte, mussten 100 Passagiere evakuiert werden.

Ein Zug erfasste am Montagvormittag gegen 10 Uhr das Fahrzeug eines 49-jährigen Mannes an einem Bahnübergang in Blumau an der Wild, Gemeinde Ludweis-Aigen. Der Pkw wurde bei dem Zusammenstoß mitgeschleift. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Unfallwagen befreien und erlitt Verletzungen. Ein Notarzthubschrauber transportierte ihn ins Landesklinikum Horn.

Der Zug wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Die Einsatzkräfte evakuierten rund 100 Personen aus dem Zug, darunter 76 Schüler des Wiener Gymnasiums Stubenbastei, die für Kennenlerntage zum JUFA (Jugend- und Familienhotel) Raabs an der Thaya unterwegs waren. Unter den Passagieren befand sich auch ein Baby – alle Zuginsassen blieben unverletzt.

Die Rettungskräfte geleiteten die Passagiere über eine Böschung zu einem Ersatzbus. Die Schülergruppe wurde schließlich von jenem Bus abgeholt, der sie ursprünglich in Göpfritz an der Wild in Empfang nehmen sollte, und nach Raabs an der Thaya gebracht.

Nach Abschluss der Personenbergung wurde das schwer beschädigte Fahrzeug geborgen und abtransportiert. An dem Einsatz beteiligten sich die Feuerwehren Blumau an der Wild, Ludweis und Groß-Siegharts-Stadt mit insgesamt 29 Mitgliedern sowie das Rote Kreuz Waidhofen an der Thaya, der Notarzthubschrauber „C2″ und die Polizei.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Der betroffene Bahnübergang verfügt über eine Rotlichtanlage.