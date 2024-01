Offiziell: In diesen Kinos könnt ihr euch „Nedelja“ anschauen!

Die Vorfreude in Wien erreicht ihren Höhepunkt, denn das Warten hat ein Ende: Der Film „Nedelja“ über das faszinierende Leben des gefeierten serbischen Sängers Dzej Ramadanovski feiert seine österreichische Premiere. Nun steht auch fest, in welchen Kinos der Streifen gezeigt wird.

Am 9. Februar findet die Premiere des Films „Nedelja“ über das Leben und die Karriere des gefeierten Balkansängers Dzej Ramadanovski im Cineplexx-Kino im Einkaufszentrum Millennium City in Wien statt. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr. Für diejenigen, die keine Karten für die Premiere erhalten können, besteht die Möglichkeit, den Film einen Tag später in anderen Wiener Kinos zu sehen.

(FOTO: Printscreen/ Adriafilm.com)

Laut Angaben des Generalvertriebs Adria Film wird der Film „Nedelja“ ab dem 10. Februar auch in anderen Wiener Kinos wie Lugner City und Cineplexx in Millenium City, Donau Zentrum und Wienerberg gezeigt. Ab dem genannten Datum wird der Film auch in Städten wie Innsbruck, Graz, Salzburg, Villach und Lauterach zu sehen sein.

Der Film über Dzejs Leben wurde am 18. Jänner in Belgrad uraufgeführt und wurde anschließend in Städten in Serbien und auf dem Balkan gezeigt. Innerhalb einer Woche nach dem Start haben bereits über 100.000 Menschen den Film gesehen.

Die Veranstalter erwarten eine große Resonanz und eine berührende Reise durch das Leben dieses Balkanmusik-Ikonen.