Ohne Arme: Ismail Zulfic wird Schwimmmeister

Die jungen paralympischen Schwimmer Ismail Zulfic und Ismail Barlov aus Bosnien und Herzegowina haben bei dem Weltserien-Meeting in Lignano, Italien, beeindruckende Leistungen gezeigt. Zulfic, der jüngste Teilnehmer im B-Finale, gewann Gold in der Juniorenkategorie und stellte eine persönliche und nationale Bestzeit auf. Barlov bestätigte seine Qualifikationsnormen für die Europameisterschaften und die Paralympischen Spiele.

Der dreizehnjährige Zulfic, der jüngste Teilnehmer im B-Finale, hat in der Disziplin 50 Meter Rücken in der absoluten Kategorie den ersten Platz belegt. In der Juniorenkategorie gewann er die Goldmedaille und stellte dabei seine persönliche und nationale Bestzeit von 43:25 auf. Diese Leistung brachte ihm unglaubliche 708 Punkte ein, eine bemerkenswerte Punktzahl für einen so jungen Athleten.

Starke Leistung

Zulfic zeigte auch am Samstag in Lignano eine starke Leistung, als er den sechsten Platz im A-Finale in der Disziplin 50 Meter Schmetterling in der absoluten Kategorie belegte und dabei ebenfalls seine persönliche und nationale Bestzeit aufstellte.

Der zweite bosnisch-herzegowinische Vertreter in Italien, Ismail Barlov, zeigte ebenfalls eine starke Leistung. Er belegte im Senioren-A-Finale den vierten Platz in der Disziplin 50 Meter Brust und stellte dabei ebenfalls seine persönliche und nationale Bestzeit auf. Wichtiger noch, er bestätigte die Normen für die Europameisterschaften und die Paralympischen Spiele.

Um die Leistungen der Athleten besser einordnen zu können, ist es wichtig zu verstehen, dass die Kategorien A und B sowie der Junioren- und Seniorenbereich unterschiedliche Alters- und Leistungsgruppen repräsentieren. Die Kategorie A ist für die erfahrensten und leistungsfähigsten Athleten, während die Kategorie B und der Juniorenbereich für jüngere oder weniger erfahrene Athleten gedacht sind.

Die beeindruckenden Leistungen von Zulfic und Barlov bei diesem Wettbewerb sind ein starkes Zeichen für das Potenzial des paralympischen Schwimmsports in Bosnien und Herzegowina.